Melody Luz confesó cómo hizo Alex Caniggia para reconquistarla: “Me decía que…”

El amor entre Melody Luz y Alex Caniggia tuvo su prueba más difícil tras tres años de pareja y una hija en común. La relación se rompió, ella empezó otro vínculo con Santiago del Azar, pero algo los volvió a unir. Hoy, ya reconciliados, la bailarina contó cómo fue ese proceso de reconquista y qué frase dolorosa le repetía Alex cada vez que se cruzaban en plena separación.

“La separación con Alex fue justo para los tres años”, recordó en una entrevista con Pronto, donde se animó a hablar sin vueltas de lo que vivieron. “¿Qué fue lo que pasó? Un desgaste. En realidad, creo que fue una mezcla de cosas. Un desgaste sumado a que no nos escuchábamos o no nos sabíamos comunicar”, explicó. Pero también aclaró que esta segunda etapa es diferente: “Ahora veo que sí hay chance de cambio y creo que estamos mejor que antes”.

Durante ese impasse, Melody Luz probó rehacer su vida con Santiago Del Azar, un cocinero con quien compartió poco tiempo pero mucha exposición. Al mirar todo lo que pasó y cómo está actualmente, se sinceró: “Me arrepiento un poco, sí. Más que nada porque si yo hubiese sido otra persona, pasaba más desapercibida. Al ser figura pública se hizo todo muy mediático muy rápido”.

Con esa relación ya terminada, y sin ningún vínculo con él, según aclaró, el reencuentro con Alex Caniggia fue tomando forma, aunque no fue de un día para el otro. “Cada vez que nos veíamos él me decía que quería intentar volver. También siento que estamos acá porque nunca aflojó él. El que trabajó para volver fue él. Alex nunca me soltó ni dejó de luchar, como me dice él. ¡Acá estamos!”.

“Sé que la pasó mal. Y más al verme con otra persona”, reconoció Melody, que hoy valora el camino recorrido. “Supongo que a los dos nos pasaron cosas distintas, pero que al final nos hicieron volver a lo que somos: una familia”.

En este contexto, con heridas sanadas, y tratando de dejar en el olvido le romance fugaz con Santiago del Azar, la familia busca recomponerse. Poco a poco lo logran, por lo que ahora puede hablar con libertad de esos momentos de tensiónpara dejar en claro que el amor venció todo lo demás.