Del supuesto maltrato de Wanda Nara a Rufina Cabré, al violento llamado de Mauro Icardi a su hija

En medio del cumpleaños número 10 de Francesca, la primogénita del exmatrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, una serie de filtraciones dejó expuesta la intimidad de dos de los menores de edad que quedaron involucrados en el Hamburguesa-Gate.

Todo comenzó con los posteos de Yanina Latorre, quien contó que el día especial de la hija de la empresaria empezó con una fuerte pelea entre Nara e Icardi, con Rufina Cabré -la hija de la China Suárez- de por medio.

Es que apenas dieron las 00:00 del domingo, el futbolista llamó a su hija para desearle un feliz cumpleaños, pero cuando él le consultó a Francesca si quería hablar con Rufina, Wanda explotó.

"A las 12 de la noche Mauro llamó a (su hija) Fran por el cumple, diciéndole estoy acá con Rufi (la hija de la China) que te quiere saludar. La nena no quiso, se puso a llorar, Wanda engranó", arrancó diciendo la panelista y luego siguió: "Se dijeron de todo. Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo."

Si para ese momento la pelea ya estaba encendida, todo se fue a peor cuando en la historia se metió la China, que se habría puesto furiosa por la angustia de Rufina por el desaire que habría sufrido.

"La China le manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. Mitómana, mala persona y la amenaza por no invitar a sus casa a sus hijos. (...) Wanda va denunciar el mensaje y pide perimetral" y “Textual de la China: te voy a arruinar la vida mitómana de m...”, relevando detalles del nuevo cruce de Wanda y Eugenia.

Sin embargo, cuando Latorre compartió el mensaje que la China le había enviado a Wanda, quedó al descubierto que no toda su versión era cierta. "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle " gente de mierda, ridícula" a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de los grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana , agresiva", se puede leer en la captura que compartió la integrante de LAM.

Sin embargo, el escándalo no quedó ahí, ya que dado que en las redes sociales se criticaba a Wanda por "haber maltratado a Rufina", la también conductora movió piezas para desviar el rumbo de los malos comentarios. Justamente, mientras ella celebraba el cumpleaños de Francesca con una temática "limón", el periodista Germán “Pampa” Mónaco dio a conocer en las redes un fuerte conversación entre Francesca e Icardi, en donde el futbolista queda muy mal parado.

Según explicó De Brito, el material forma parte de la causa judicial, pero indicaría que la filtración vino por parte del entorno de Nara.

“Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia, como mandó a la policía a casa para sacarme a mí de mi propia casa… si querés eso lo hacemos… yo no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”, arrancó, tajante, Icardi, quien mencionó a Silvia Noemí Lucero, la niñera que contrató y fue denunciada por violencia física contra las niñas.

Sin contemplaciones con una niña de apenas 10 años, Icardi continuó: “Hay una orden del juez. Hago la denuncia. Yo mañana me presento en la policía, hago la denuncia, no hay ningún problema”. Ante esto, la niña habla de la cuestión judicial actual y le aclara a su padre que “un defensor de menores, un juez, yo qué sé, lo que quieras, me va a preguntar ‘¿Vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?” (en este punto, la menor parece estar al tanto de cómo se llevará adelante la convivencia con sus padres).

“Me parece que sos una nena que no tengo que ir con la policía a buscarte y que tu mamá debería cumplir. Pero como no cumple, lo haremos a la manera que lo hace tu mamá: mandar policía a la casa, lo que corresponde”, deslizó Icardi. En ese hilo de conversación, la pequeña le consulta a su padre: “Bueno, ¿vas a venir a mi cumple o no?”. “Tengo que ver mi agenda”, cerró el futbolista, totalmente frío.

Es importante aclarar que la conductora había invitado a su expareja a que esté presente con su hija en este momento tan especial como su cumpleaños, pero él había indicado que no asistiría sino iba acompañado por la China Suárez.

Rápidamente, los usuarios de las redes se hicieron eco de este nuevo material, y mientras un grupo apuntó contra Icardi por el maltrato a su hija, otros hicieron hincapié en que ese material jamás se tendría que haber filtrado, no por el contenido, sino por el hecho de que se trataba de una llamada en la que está involucrada una menor de edad.