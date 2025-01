Estremecedor: Wanda Nara expuso cómo la acosó Mauro Icardi: “Me filmó desnuda estando separados”

En la audiencia que tuvo Wanda Nara vía Zoom en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad de Buenos Aires, expuso su denuncia contra Mauro Icardi. Es que entre tantos accionares polémicos, confesó que lo peor que sufrió fueron amenazas y grabaciones sin su consentimiento estando desnuda.

Es que la génesis del escándalo recala al momento en el que Mauro Icardi decide instalar cámaras en su hogar acompañadas por micrófonos. Ante esta situación, ahora que se encuentran separados, él la habría amenazado con utilizar material exclusivo para exponerla de la peor manera.

Sucede que Wanda Nara expuso que estas cámaras se encontraban incluso en las habitaciones, por lo que su ex pareja tendría pensadas usarlas en su contra. Es por eso que se filtró desde DDM que ella se mostró temerosa ante lo que podría publicar: “Como mencioné en la denuncia, tengo mucho miedo. Mauro amenazaba constantemente con las imágenes que tenía”.

Pero no quedó sólo en eso, sino que incluso llegó a exponer que ya filtró en más de una oportunidad este material íntimo, aunque en un ambiente mucho más pequeño: “En los departamentos que teníamos en Milán había cámaras apuntando a la cama. Tiene videos e imágenes de todo tipo y solía mostrarlas en reuniones con amigos”.

Asimismo, este mismo accionar habría sido implementado por Mauro Icardi en su casa de Nordelta, aunque sin previo aviso: “Me encontré con cámaras y micrófonos ocultos en mi casa de Santa Bárbara, los cuales sólo él manejaba desde su teléfono. En una de nuestras casas teníamos 60 cámaras, todas bajo su control”.

“Sabe editar videos y me enviaba fragmentos específicos con mensajes intimidantes. Incluso utilizaba Bombita para que los videos se reprodujeran solo una vez”, reveló Wanda Nara sobre cómo logró intimidarla. Ante su estremecedor relato, expuso que la situación habría escalado a mayores cuando ingresó al baño mientras se bañaba para filmarla con su teléfono.

“Vos sabés que él subió imágenes hace poco de acá, en mi casa en Santa Bárbara, medio mal, destruida, sabiendo que yo trabajo con mi imagen. Yo, ese día, es verdad que me entré a bañar y él me filmó también desnuda acá, en Santa Bárbara. Después de haber estado separados, él entró al baño, abrió la puerta y me filmó. Y él no subió esa parte, pero la tiene”, cerró sobre el método de acoso de Mauro Icardi.