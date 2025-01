El furioso reclamo de Dakota Gotth, la supuesta novia de L-Gante

Dakota Gotth, la joven modelo de lencería erótica que fue vinculada a L-Gante luego que el músico confirmara su separación de Wanda Nara, explotó en las últimas horas contra el cantante de cumbia 420, y aseguró que se sintió "usada".

Es que se filtró un audio de la joven completamente furiosa, reclamándole por una especie de acuerdo que había entre ellos, en donde ella le ayudaba a limpiar su nombre del "Wandagate".

"¿Qué onda con vos, bolud...? Al final me terminaste re usando. Me están matando de todos lados, me están llamando de números desconocidos, me están tratando de gato, de pu... Yo no soy eso tuyo ni de nadie, creo que te quedó bastante claro. Vos mismo me dijiste que todo este show te servía para limpiarte de Icardi, porque habías pagado un par de jueces para no caer en cana", se la escucha decir a Dakota, un tanto molesta, en un audio que se dio a conocer en Intrusos.

Además, la modelo recordó un episodio en Mar del Plata donde él la dejó sola en medio de una situación violenta: “Me hiciste pasar unos momentos horribles en el boliche, cuando te fuiste, cuando te estaban por pegar. Me dejaste sola siendo que yo había ido con vos. También me dejaste tirada en el after. No sé para qué caraj* me llevaste si ibas a comportarte así”.

Acto seguido, concluyó furiosa: “Encima, ni siquiera sos capaz de pedir disculpas. Estás tan ‘volado’ que no te das cuenta de cómo tratar a alguien que llevás con vos”.

Por el momento, el artista no se refirió al respecto, pero esta situación le deja el camino aún más libre para reencontrarse con Wanda Nara. ¿Qué pasará?