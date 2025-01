Ingrid Grudke contó detalles de la infidelidad de su exnovio con su sobrina

A poco más de tres meses de su separación, la cual recién se dio a conocer hace pocos días, Ingrid Grudke le abrió su corazón a Karina Mazzocco y le reveló detalles de este durísimo momento. Es que la modelo fue traicionada por su ex pareja, Martín Colantonio, quien inició una relación paralela con la sobrina política de la blonda, Andrea.

“Desde septiembre que nos separamos siempre me pidió ir a un profesional juntos para que él pueda explicar lo que le pasa y lo que pasó delante porque yo no lo entiendo. Lo que no puedo entender es la traición, la doble traición y que sea dentro del núcleo familiar. Son dos personas que quise mucho, que amé y que también lastimaron a otra persona que quiero muchísimo, que es mi sobrino Santiago (exmarido de Andrea)”, comenzó diciendo la también empresaria.

En ese sentido, Ingrid expresó que los enfrentó en más de una oportunidad para saber si entre ellos había algo. “Confié y creí mucho en una persona. ¿Y cómo se hace? Puedo entender que se enamoren, porque también pasa muchas veces, pero yo necesitaba sinceridad”, sostuvo.

Sin embargo, y pese a que Colantonio tenga una versión diferente de lo ocurrido, Grudke admitió que todo se cerró cuando miro los chats que compartían. “Que diga lo que quiera, yo sé lo que vi pero él decía que era un pelotude… entre ellos, su forma de comunicarse”.

Para ese punto, Ingrid admitió que admiraba la “simpatía, la personalidad y la amabilidad” de Martín, en tanto que confiaba muchísimo en Andrea porque era su familia y entendía que ella y su sobrino tenían un proyecto de vida juntos.

Pese a esa situación, para diciembre de 2023, cuando el matrimonio de sus sobrinos entró en crisis, ella advirtió algunos cambios en Martín y empezó a sospechar, y esas sospechas duraron varios meses. “En julio los encaré a los dos juntos. Una amiga me contó que el rumor en Posadas era muy fuerte”, relató la modelo y en septiembre se convenció de todo al ver ella misma los chats.

“Mi salud se desmoronó”, contó Grudke reveló que terminó en la guardia con un ataque de angustia. Pero todo no quedó ahí, y luego habló con su novio en un lugar público y le dijo que sabía todo.

En ese momento, su angustia se hizo mayor, ya que Martín si bien no le admitió su relación con Andrea, si le confesó que había estado con Florencia, profesora de gimnasia que trabajaba con ellos.

“Se enojó y en un momento le digo ‘si esto no es cierto quiero que me abras la última conversación con Andrea, lo que hablaste hoy con ella’”, contó Ingrid, a lo que él se negó y le dijo: “si me pedís eso, andate”.

Tras ese encuentro con su ex pareja, su “sobrina” se comunicó con ella para que le diera “una oportunidad” para hablar. “Yo estaba rota, no quería. A mí se me estalló el alma, se me rompió internamente algo”, cerró Ingrid, completamente dolida.