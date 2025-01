Ingrid Grudke atraviesa la peor crisis de su vida: su marido la estafó y la engañó con su sobrina

Luego de intentar ocultar su dolor, finalmente se supo que Ingrid Grudke atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Es que descubrió que su ahora ex pareja, Martín Colantonio, la estafó en negocios que tenían juntos y también se habría enamorado de su sobrina, por lo que le fue infiel en reiteradas ocasiones.

El encargado de deschavar el terrible momento que atraviesa Ingrid Grudke fue el periodista Luis Bremer, en A la Tarde. Es que allí comenzó relatando cómo fue la estafa económica: “Él tenía una pequeña empresa, un local de ropa en Mar del Plata que él tenía con su madre. Terminó siendo una empresa de siete locales, pero no porque él fuera una persona de una proyección económica importante, sino que fue por el impulso del nombre y del dinero de Ingrid Grudke. La mayoría de los locales se establecieron en Posadas, donde hay que decirlo, Ingrid es embajadora de marca desde hace años de Misiones”.

De este modo, reveló el rol que comenzó a jugar la pareja del sobrino de la modelo, quien se ganó la confianza de ella y luego la traicionó junto a su pareja: “La puerta de entrada de esta película de terror es cuando la empleada doméstica del departamento donde se instalan tanto Martín como Ingrid en el 2020, en un complejo muy interesante de Posadas, le dice ‘Señora, discúlpeme el comentario, pero algo pasa con Andrea’. Andrea es el nombre de la esposa de su sobrino y era de tal confianza que dormía en el departamento de Ingrid y de Martín cuando se quedaba en Posadas porque vivía en otra localidad”.

“A tal punto era la confianza que Andrea fue quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales, porque ellos viajaban todo el tiempo y en el 2023, en octubre la ascienden como una especie de manager de esta empresa que se llama Colmar. Colmar era una empresa de Martín, de un solo local en Mar del Plata, que gracias a la inversión de Ingrid y a los contactos y la imagen de Ingrid, termina siendo una empresa importante de siete locales. Ella decidió no creer hasta que vino una amiga de Ingrid y le dijo ‘hay algo que no estás viendo’”, contó sobre cómo le terminaron abriendo los ojos a Ingrid Grudke.

Fue así como le dieron a entender la razón por la que su sobrino había dejado a Andrea: “A Ingrid le llegó que Santiago se había separado de Andrea, pero no entendía por qué. Hasta que empieza a ver este mar de fondo que es advertido por una empleada doméstica y por una amiga”.

Luego de este escándalo con Martín Colantonio, Ingrid Grudke se animó a romper el silencio mientras intenta salir del dolor: “Estoy separada. Sabía que iba a llegar este día, que iban a preguntar. Hace tres meses que me separé. Me cuesta mucho hablar del tema todavía. Para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor”.

Por lo pronto, se enfoca en ella misma para tratar de recomponerse: “Tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo, que eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando. Pero lo cierto es que sí me separé y es algo que no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno, hoy por cosas del universo se terminan”, contó sobre cómo buscará dar vuelta la página en audio que mandó al programa.