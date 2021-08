Ingrid Grudke se animó y esquió en bikini en Caviahue

Ingrid Grudke, tiene 45 años y vive actualmente en Posadas, Misiones, junto a su novio, decidió hace un tiempo radicarse en su ciudad natal. En las últimas horas compartió en su Instagram una serie de fotos en las que se puede observar en Caviahue, esquiando, en bikini, y dejó a la luz su increíble cambio físico luego de entrenar durante un año para participar en una competencia de fisicoculturismo en el concurso Arnold Sports Festival Europe 2021,

"Las condiciones del cerro @caviahueskiresort y el clima me acompañaron para lograr algo que siempre quise hacer.

Decidí hacer la última bajada esquiando pero en traje de baño creando la pista y el día de esquí. Mi sensación de libertad y la alegría que sentí al hacerlo no lo puedo explicar en palabras. Solo me sentí feliz! Así me de esta manera me despido de la montaña y este lugar maravilloso!!! Gracias a todas las personas de Caviahue!!!", afirmó la modelo junto a un video.

Además, subió un posteo dónde se la ve, además de esplendida, bajando el cerro: "Para quienes quieran ver más, acá la bajada completa para cerrar mi estadía y las pistas en @caviahueskiresort. Gracias a todos, increíble experiencia!!!"

Ayer subió su último posteo donde se despide de la montaña con una nueva bajada en bikini.