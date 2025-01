Llega al MNBA de Neuquén un festival de cine bizarro

Del viernes 24 al domingo 26 se realizará un ciclo de proyección de películas de terror y comedia de lo más bizarra. El mismo se lo conoce como “Troma Latin America Festival Part II” y ofrecerá una grilla poca veces vista en la ciudad, con entrada libre y gratuita en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), ubicado en Mitre y Santa Cruz.

El viernes 24 se proyectará Tromeo y Julieta, a las 21. Un film del año 1996 dirigida por Lloyd Kaufman que retrata de una manera retorcida, uno de los cuentos más famosos de William Shakespeare.

Tromeo y Julieta.

El sábado 25 habrá doble función. A las 20 mostrarán la película “Terror Filmer”, realizada en 1999 por Lloyd Kaufman. El film nos muestra situaciones en un set de televisión en el que un director ciego y sus compañeros se convierten en presa de un asesino perverso.

Terror Filmer.

A las 22 proyectarán "Class of Nuke 'Em High" de los directores Lloyd Kaufman y Richard W. Haines del año 1986. En la entrega veremos cómo jóvenes estudiantes son transformados en monstruos mutantes, en un contexto donde la energía nuclear estaba en pleno desarrollo.

Mutantes en la universidad.

El domingo 28 a las 21 cierra el evento una de las películas más conocidas de la productora Troma: “El vengador tóxico”, de 1989. Un joven inútil, por diversas situaciones, termina en un sitio de desperdicios tóxicos y se transforma en un monstruo tóxico.

El vengador tóxico.

Cómo comenzó todo

La productora de cine independiente norteamericana Troma se destaca por realizar un cine poco común: el cine bizarro. Aborda un tipo de comedia despampanante, ácida, cargada de escenas que generan incomodidad. Es considerado un cine under, no sólo por el bajo presupuesto de sus películas, sino porque no es para todo público, ni para cualquier estómago.

Emanuel, organizador del "Troma Latin America Festival Part II”, habló con Mejor Informado y brindó detalles sobre cómo este evento se concretó en Neuquén. La muestra se caracteriza por proyectar películas de dicha productora, la cual en el 2024 cumplió 50 años. La compañía realizó una gira aniversario para difundir sus películas clásicas en distintos países de Latino América.

Este ciclo tiene cita en Neuquén gracias a que Emanuel y el equipo de Video Culto se contactaron con un embajador del estudio y ofrecieron la posibilidad de proyectar en la ciudad. La compañía, tras haber estado en festivales en Chile, Brasil y Rosario, Argentina; aceptó y facilitó el material ya que su principal objetivo es su difusión, lo que explica porque la entrada al evento es libre y gratuita.

Desde la organización contaron que el ciclo que se realiza en la capital neuquina es el más largo de los eventos realizados en Latinoamérica, manifestando la gran expectativa y optimismo por lo que sucederá en la ciudad.