Tini Stoessel posó en bikini y deschavó cuál fue su último retoque estético

Este fin de semana, el periodista Gustavo Méndez sacudió las redes sociales al revelar que Tini Stoessel se habría realizado una cirugía estética. Según detalló en sus publicaciones, la reconocida cantante y actriz habría optado por un procedimiento de implantes mamarios en la exclusiva clínica Zabala, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, fue ella quien terminó de confirmar la noticia, ya desde sus redes sociales lució su mejor bikini y confirmó cuál fue su último retoque estético.

Méndez no solo dio a conocer la intervención, sino que también describió cómo se manejó el proceso para mantenerlo en la mayor discreción posible. “Escondieron hasta las enfermeras cuando la llevaron al quirófano. No escanearon su DNI para no revelar su identidad. Fue por la mañana”, escribió el comunicador, dejando en claro que se tomaron medidas extremas para preservar la privacidad de la artista.

Según lo informado, la entrada de Tini Stoessel a la clínica se habría realizado por una zona de acceso destinada a las ambulancias, evitando así que la prensa o cualquier curioso pudiera identificarla. Méndez aseguró que los detalles son muy limitados debido al hermetismo con el que se manejó el procedimiento. “Hasta ahí me dicen porque si se filtra son pocos los que lo saben”, comentó.

De esta manera, en las últimas horas, Tini Stoessel realizó algunas publicaciones en sus redes sociales en las cuales dejó entrever la veracidad de lo que contó el periodista. Es que la cantante se lució con una bikini extravagante de color gris similar a una enteriza pero que deja el descubierto su abdomen.

Es que, para colmo, en los últimos días publicó algunas imágenes para despedir su 2024 y en una de ellas también aparece en bikini. Ante esto, se puede ver el antes y el después de su paso por el quirófano, ya que dejó a las claras que se aumentó el busto y por eso lució orgullosa.

Ante esta revelación y el hecho de que ya no tenga pudor de demostrar su retoque estético, comenzaron a lloverle comentarios a la cantante por su nueva figura. Es por eso que los más fieles llenaron de elogios su publicación.

“Que linda sos”, “la belleza no es normal”, “Que pedazo de mujer”, “hermosas las 3”, “Explícame porque sos tan perfecta. Te amo reinisimaa”, “Ni más ni menos , lo justo, podes ser tan linda con o sin lolas sos hermosa Tini”, fueron algunos de los más populares.