Cómo engañó Mauro Icardi a sus hijas para que acepten a la China Suárez como su madrastra

Desde que se instaló en Punta del Este que Wanda Nara casi no pudo hablar con sus hijas. Es por eso que salió a ventilar cómo hizo Mauro Icardi para engañar a sus hijas y poder meter a la China Suárez en su casa. En este contexto, se reveló la táctica que utilizó y generó un gran repudio.

Es que Wanda Nara habló en LAM y sorprendió a todos a la hora de hacer referencia a cómo hizo Mauro Icardi para vincular a sus hijas con la China Suárez. Es por eso que la conductora reveló que su ex las tiene engañadas para poder compartir estos días a solas con ella.

Sucede que la conductora expuso cómo fue que perdió la conexión con sus hijas: "Estuvieron en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer (La China Suárez) en la vida de él. El único responsable es él. Hasta hace un par de semanas hablábamos cosas de las nenas aunque estábamos separados”.

Fue así como aprovechó para volver a disparar contra la China Suárez: “A mí me duele mucho que mis hijas estén sentadas en este momento hablando por cámara conmigo y con la persona que arruinó la familia. Ellas lo vieron a Mauro llorar por esta mujer”.

Fue así como expuso que sus hijas no saben quién es la mujer con la que está, ya que Mauro Icardi las habría engañado: “Mauro lloraba con las nenas abrazadas y les decía ‘por favor que mamá me perdone, la engañé a mamá con la China’. Mis hijas saben quién es ella, pero no saben con quién compartieron la mesa de Navidad y Año Nuevo porque Mauro les miente, entonces eso duele”.

Por su parte, Ángel de Brito habló sobre las mentiras que el futbolista le metió en la cabeza a sus hijas para que terminen aceptando que la actriz pase unos días con ellos como si fuesen una familia: “Aparentemente, según palabras de Wanda, Icardi les dijo a las nenas de la China era la niñera que las venía a cuidar”.

De esta manera, Mauro Icardi habría aprovechado que sus hijas no miran televisión para engañarlas y que puedan convivir con ella. “Las nenas son muy chiquitas y no tienen ni idea quién es la China Suárez. Así que, según versión Wanda Nara, La hizo pasar como niñera”, deschavó el conductor.