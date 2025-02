La sorprendente foto de Gabriela Sabatini junto a una actriz

La actriz Florencia Raggi recibió la visita de Gabriela Sabatini al teatro en el que se está presentando, y dada la historia personal que tiene con la tenista, decidió posar junto a ella y confesar que durante su adolescencia la confundieron durante mucho tiempo con la deportista.

Justamente, al posar una al lado de la otra, muchos se sorprendieron de su enorme parecido físico; y Florencia contó con detalle cuantas veces le pidieron fotos creyendo que se trataba de Sabatini.

“A los 12/13 años mi madre aceptó llevarme a lo de Roberto Giordano y allí empezó todo. No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle me gritaban ‘chau Gaby’, lo que me descolocaba y sorprendía”, contó.

Acto seguido, reveló que hace un par de años se encontraron y Gabi le confesó que a ella le pasaba lo opuesto: es decir que la confundían con Florencia: “Miles de veces me dijeron ‘pero qué parecidas’ y más de una vez me han pedido fotos creyéndome ella. Hace unos años, nos vimos de frente por primera vez, pudimos contarnos cuantas veces nos confundían y divertidas nos prometimos una foto para compartirla...”, siguió.

De esta manera, se dio el pie a hablar del encuentro con Gabriela en el teatro: “Ayer Gaby vino a vernos al teatro, un lujo, y finalmente posamos juntas… Yo la miraba y sentía verme no en un espejo, sino en alguien de carne y hueso; rarísimo y hermoso. Al verla me sentía más parecida a ella que a mí, notorio…”.

“Igual, prometí para la próxima esperarla con mi pelo lacio, que así se hará más evidente nuestro parecido. A la salida, me cuenta, que la felicitaban por la obra. Separadas al nacer”, sentenció, divertida.