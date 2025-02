Un ex de la China Suárez apareció en Gran Hermano

La producción de Gran Hermano no se quiere quedar afuera del Wandagate, y aprovechando el universo de algunos de los participantes muy secundarias de este escándalo, desde el canal de las pelotas convocaron a la actual novia de Lauty Gram, el joven cantante que coqueteó durante una largo tiempo la China Suárez, previo a que ella posara sus ojos en Franco Colapinto.

Se trata de la influencer Lucía Jazmín Patrone (18), quien se convirtió en uno de los nuevos participantes del juego, y dada una alianza "entre los originales", todo indica que ella será parte de los nuevos objetivos del resto de los "hermanitos".

Entendiendo esta dinámica, el cantante se hizo presente en la tribuna buscando generar "ruido" a favor de su novia, en donde también dejó en claro el amor que siente por la joven frente a todas las cámaras, dándole un apasionado beso antes de su ingreso al reality.

Una vez que la joven salió camino a "La Casa", Santiago del Moro le hizo un breve cuestionario al artista, quien se mostró completamente enamorado de Lucía, y reveló que quedó fascinado con ella "a primera vista", hace unos seis meses.

En tanto, con la gala terminada, Lauty usó sus redes para pedirle a sus seguidores que apoyen en caso de quedar nominada. "Ahora, a bancar a Luchi. Es una persona hermosa. Es una persona muy buena, muy sincera. Así que a apoyar todos. La voy a extrañar mucho, pero ojalá llegue a la final y gane. Espero que la conozcan porque es una persona increíble. Apoyen a Luchi”, confió el cantante.

Las horas previa de la pareja antes que Luchi entre a la casa

Llamativamente, la pareja reveló en sus redes sociales el ingresó de Luchi a GH, unas 24 horas que eso pasara. “Estamos acá con Luchi, ¿qué pasa? Contale a la gente”, le preguntó Lauty a influencer, quien con nervios contestó: “Entro a GH”.

“Ustedes van a estar viendo esto cuando ella ya esté adentro de la casa. Ahora nos estamos yendo a comer y a las 4.55 PM la aíslan y mañana entra”, contextualizó el cantante, mostrando la despedida íntima y familiar.

Luego de almorzar con su novio, con su madre, con su tío y otros seres queridos, Luchi brindó y dijo: “Yo voy a hacer lo que sienta en el momento. Me tienen que apoyar. Asimismo, ya mostrándose camino al hotel, Patrone agregó: “Me puse a llorar. Son muchas emociones. Estoy nerviosa. No puedo más. Me hace así el corazón (gesto de que late mucho)”.