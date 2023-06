La China Suárez habló de su vínculo con Lauty Gram

La China Suárez rompió el silencio y habló de su vínculo con Lauty Gram, tras haber sido vistos en un shopping de Uruguay y en medio de los rumores de romance.

Eugenia la China Suárez está en Uruguay por compromisos laborales, en medio de una película que se está filmando. Ella forma parte de esa grabación y, en ese contexto, se instaló en aquel país por un mes. Y lo hizo acompañada por sus hijos, quienes la visitan durante los fines de semana ya que de lunes a viernes asisten al colegio en Buenos Aires, Argentina, y se quedan al cuidado de sus respectivos padres: Rufina, con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña.

La actriz suele mostrar momentos de su día a día y su vida "privada", principalmente a través de su cuenta oficial de Instagram. Pero, hasta este entonces, no había hablado sobre los recientes rumores de romance entre ella y Lauty Gram.

Hace semanas comenzaron a circular las versiones, porque ambos coincidieron en el hotel de Uruguay en el que se hospedan por estos días. Tanto Eugenia como Lautaro, publicaron contenido en sus redes sociales que evidenciaban de forma obvia que, justamente, los dos se encontraban en el mismo lugar. Y luego, ya sin intenciones de ocultarse, decidieron pasear y recorrer las tiendas de un reconocido shopping de Montevideo.

La ex pareja de Benjamín Vicuña fue consultada por la panelista de Entrometidos en la tarde (conducido por Carlos Monti) y afirmó: "sigo soltera". La actriz que, en abril pasado anunció su separación de Rusherking, había intercambiado "me gusta" y distintos emojis en posteos públicos con el músico de 21 años con quien se la vincula por estos días. No obstante, expresó que:

“Igual es la China, por ahí en dos meses le escribe una canción súper enamorada. Cuando yo le pregunté si estaban separados con Rusherking me dijo que estaban súper bien y a los días se confirmó la separación”, indicó la influencer en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

¿Quién es Lauty Gram? Se llama Lautaro González Cadicamo, aunque es popularmente conocido por su nombre artístico. Nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires, tiene 21 años y es un cantante que se dedica al género urbano. Se convirtió en una estrella de TikTok, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte parte de su rutina diaria, y sus canciones virales. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina con quien comparte sus días en Uruguay.