Media farándula es "Team Wanda": la lista de los enemigos famosos de la China Suárez

La explosiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, como así también la flamante relación del futbolista con la China Suárez, dividieron por completo a la farándula argentina, y en este punto, la joven actriz tiene en su contra a muchísimos famosos, a raíz de varios escándalos que fueron parte de su vida.

Para encabezar la lista del "Team Wanda" aparece el clan Legrand-Viale. Para quienes no lo recuerdan, Suárez estuvo de novia con Nacho Viale, el histórico productor de Mirtha Legrand, entre el 2010 y el 2012. Y si bien todo marchaba de maravilla, tras una fuerte discusión a inicios de este último año, en donde se hablaba de una infidelidad por parte de la China con Nicolás Cabre, la relación se disolvió. Con ese escándalo de por medio, tanto Marcela Tinayre, Juanita Viale y hasta la propia Mirtha le hicieron la cruz a Suárez durante muchísimos años.

Siguiendo la línea cronológica, Eugenia Tobal es la siguiente. Es que para el 2012, ella y Nicolás Cabré estaban casados esperando a su primer hijo, mientras protagonizaban la tira estrella de Polka en el Trece, Los Únicos. Sin embargo, en el elenco también figuraba la China Suárez, y en los rodajes, la ex Teen Angels se acercó muchísimo al actor. Como es de público conocimiento, Tobal perdió su embarazo y al poco tiempo, el matrimonio llegó a su fin. En medio de eso, comenzaron a sonar fuerte los rumores de un romance entre la China y Cabré, lo cual fue confirmado meses después, dejando a la joven muy mal vista ante muchos miembros de la farándula argentina, ya que la ex del intérprete estaba atravesando un momento de mucho dolor. Esa relación avanzó y para el 2013 llegó su primera hija, Rufina. Pese a eso, su vínculo no prosperó por la "obsesión de la China con la limpieza y el orden", y al poco tiempo de dar a luz, ellos se separaron.

Para 2014, la China entró en la vida del cantante David Bisbal, quien la convocó para ser la estrella de un videoclip que grabó en Buenos Aires. A partir de allí, el español quedó completamente fascinado con Suárez, y hasta le consultó a unos amigos argentinos sobre la reputación de la joven, por lo que les preguntó si ella era "un gato" (una mujer que sale con diferentes hombres) ya que quería cuidar su imagen. Sabiendo esto, ella se alejó de los medios para acompañar a su pareja, por lo que viajaba seguido a España, pero para mitad del 2015, ambos anunciaron el fin de su noviazgo. Si bien ninguno aclaró que había pasado, los programas de chimentos españoles, fue una infidelidad del cantante en Barcelona, que fue captada por una cámara indiscreta. Todo indica que nada se dio en buenos términos, al punto que el europeo tiene prohibido que le consulten por la argentina.

La siguiente enemiga de la China, que es parte del "Team Wanda", es Carolina "Pampita" Ardohain. En 2015, la actriz fue una de las protagonistas de "El hilo rojo", junto a Benjamín Vicuña. Si bien para ese entonces ya se hablaba que Pampita y el chileno estaba en crisis (al punto que la modelo organizó un festejo por sus 10 años de relación, pero luego Vicuña reveló que fue obligado a fingir frente a las cámara que tenían un familia feliz, mientras aún llevaban adelante el duelo de Blanca), una situación íntima con Suárez en uno de los motorhomes del rodaje, la cual es recordada por "la palta y la mantita de Nepal", le dio fin al matrimonio de la Ardohain y Vicuña.

En principio, tanto Eugenia como Benjamín desmintieron su vínculo, pero semanas después lo terminaron confirmando. Desde ese momento hasta el 2017, los novios vivieron un romance apasionado, para luego anunciar que estaban en la dulce espera de su hija Magnolia, quien nació en febrero de 2018. En tanto, un año más tarde, y en medio de varias crisis de pareja, la actriz volvió a usar sus redes para revelar que estaba nuevamente embarazada, y que llegó a término en medio de la pandemia del COVID-19.

Para 2021, nuevamente aparecieron los rumores de crisis, y luego de que el Chileno le comprara una imponente casa a Suárez en un exclusivo barrio de Pilar, ambos decidieron dar por terminada su relación (siendo este el vínculo amoroso que más le duró a la China).

Apenas unos meses después, en octubre del 2021, Wanda Nara explotó contra la China en sus redes sociales tildándola de "zorra", dándole inicio al polémico "Wandagate". A partir de ahí, todo un grupo de famosas se puso en contra de la actriz, pese a que muchas de las mismas en algún momento tuvieron alguna relación cercana a la China. Tal es el caso de Zaira Nara o Paula Chávez, con quienes la intérprete compartió muchísimos momentos familiares.

En medio de ese escándalo, también se sumaron al "Team Wanda" Yanina Latorre, con quien la China está en guerra judicial por la información de la chimentera filtró, y hasta la mismísima Susana Giménez, quien pagó una fortuna por entrevistar a Wanda y Mauro en París, para que contaran todos los detalles de lo ocurrido.

"Si tu marido te mete los cuernos, a la mina la matás", llegó a decir la diva de los teléfonos, dejando en claro que estaba del lado de la eterna botinera. Sin embargo, esto también pareció un pase de factura por aquella interpretación que Suárez hizo de la Diva en una película, la cual no le gustó para nada.

Otra de las integrantes de estas filas sería María Becerra. Es que a sólo algunos meses de que "La Nena de Argentina" terminara su relación con Rusherking (en diciembre del 2021) en medio de un escándalo de infidelidad, la China Suárez inició una relación con él. Y si bien la actriz no fue un tercera en discordia en la relación de Becerra y el trapero, a la joven de Quilmes no le habría gustado que él blanqueara ese noviazgo tan rápido. A partir de esto, la prensa siempre estuvo atenta a los posteos de María, y llamó mucha la atención una publicación que ella hizo cuando la China y Rusher anunciaron su separación a casi un año del inicio de su relación, y sólo unos días después de que él le regaló un costoso auto a su pareja. Puntualmente, María (quien ya estaba con JRei) compartió una foto de ella muy seria, con una descripción en la que se veía un beso y un corazón.

En tanto, para mitad del 2022, la China quedó envuelta en la separación de Trueno y Nicki Nicole, por un misterioso mensaje que ella misma publicó, con el típico emoji de un "trueno", el cual el músico solía utilizar. Sin embargo, pese a que la misma Eugenia salió a desmentir conocer al rapero, la rosarina tomó la decisión de dejar de seguir a Suárez en las redes sociales, tomando partido por el "Team Wanda".

Siguiendo la lista, pero no estando del todo confirmado, a la misma podrían agregarse a Camila Homs y Tini Stoessel, ya que los programas chimenteros revelaron que la China Suárez intentó tener un encuentro con Rodrigo De Paul, justo cuando él aún estaba con su esposa, pero también, cuando se rumoreaba que él le era infiel a Camila con Tini. Sin embargo, jamás se terminó de aclarar esta situación.

Yendo a la actualidad, el gran capitán del "Team Wanda" es el youtuber "La Faraona" (su nombre real es Martín Cirio), con quien la China Suárez está enfrentada en la Justicia, a raíz de las decenas de comentarios que el influencer hizo en su contra, teniendo como insignia el descalificar a la actriz tildándola de "Tatiana", término que él mismo utiliza para llamar a las mujeres que se fijan en los novios de otras mujeres.

"El otro macho que le gusta es el macho deseado por todas. No está con cualquiera. Todas están locas con Colapinto. Y ella va como un gato y marca el territorio. Porque el macho que quieren todas, la elige a ella. En la época de Rusherking le gustaba porque, en esa época, era el que estaba en auge. Después pasó de moda y se buscó a otro", expresó Cirio.

Por último, la reciente incorporación el "Team Wanda" es nada más y nada menos que Franco Colapinto, con quien la China tuvo un fin de semana apasionado, previo a que estallará el "Hamburguesa-gate". Justamente, la joven llegó a tatuarse un "43" (número que identifica al piloto) en su abdomen, pero esto asustó muchísimo al deportista, por lo que ese vínculo se fue enfriando. Más aún cuando Suárez le reveló que la producción de Susana Giménez la estaba buscando para hablar del amigo de "Bizarrap", pero ella le confió que no iría "para cuidar la relación". Ahora, con el noviazgo de Icardi y la China confirmado, Colapinto le envió una indirecta a la actriz, que luego decidió borrar.

Fue en un comentario del video viral del piloto junto a Bizarrap bailando una colaboración con Luck Ra. En este contexto, una usuaria comentó en Twitter: “Lo bueno es que si hay foto, hay video”, y otra agregó: “Me lo tatúo”. Ante esto, Franco escribió, algo irónico: “Tatuate el 43?. Sin embargo, minutos después, el piloto se arrepintió y borró el posteo, pero ya era muy tarde porque decenas de usuarios habían hecho captura de pantalla de ese momento.