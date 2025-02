Mauro Icardi reveló qué hizo Wanda Nara para evitar la separación: “Cuando me quise separar me…”

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se filtrara un explosivo chat con Wanda Nara, donde arremete sin filtros contra su exesposa. Justo en el día en que la mediática celebró su cumpleaños número 32, en el programa LAM de América TV revelaron detalles inéditos de la conversación que dejó a todos boquiabiertos.

En los mensajes, el futbolista le confiesa a Wanda Nara que hace años estaba enamorado de la China Suárez y que solo continuó su relación con ella por sus hijas. “Por si no te quedó claro, te lo escribo también: hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy”, disparó Mauro Icardi, dejando en claro sus sentimientos. También recordó el momento en que Nara viajó a París para recuperar la relación: “Te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París cuando no te quería ni ver”.

Lejos de quedarse en declaraciones románticas, Mauro Icardi se mostró contundente y acusador en sus mensajes. Según lo que expresó en el chat, su permanencia en la relación con Wanda durante los últimos tres años tuvo un propósito calculado. “Si seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba era para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo”, escribió con dureza.

Además, el delantero del Galatasaray aseguró que había ideado una estrategia para desenmascarar a su ex. “Obviamente, cómo te voy a decir eso. Tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra, de las cuales sabes que tengo pruebas de todo”, afirmó, insinuando que estuvo esperando el momento justo para exponerla.

En otro tramo de la conversación, Icardi le dejó claro a Wanda Nara que su presente sentimental ya no tiene vuelta atrás. “Sobre mi vida, no te preocupes. Sé muy bien con quién quiero estar, sé muy bien con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla”, sentenció, reforzando su decisión de seguir con la actriz argentina.

Lejos de mostrarse arrepentido, el futbolista expresó su felicidad y lanzó una indirecta feroz hacia su exesposa. “Me siento feliz, en paz y puedo vivir una vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Por si te queda alguna duda, es la misma mujer que querés y pretendés ‘quemar‘ públicamente, pero no te sale...”, le dijo, asegurando que los intentos de Wanda por perjudicar a la China Suárez fueron en vano.

Para finalizar, Icardi no escatimó en palabras y dejó una última frase que encendió aún más la polémica. “Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada, y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida”, cerró, dejando en claro su postura.

Con esta nueva filtración, el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, sumando un nuevo capítulo a su mediática separación. Mientras tanto, la China Suárez sigue en silencio, dejando que la tormenta pase sin intervenir públicamente.