Wanda está feliz: la Justicia falló a su favor en las causas contra Icardi y la China Suárez

En las últimas, tanto la prensa como el círculo íntimo de Wanda Nara, dieron a conocer los fallos a favor de la conductora por parte de la Justicia, en las causas que tiene contra su exmarido Mauro Icardi y la actual pareja de este último, la China Suárez.

Por un lado, respecto del caso que enfrenta a la mayor de las Nara con el futbolista, y en el que previamente un magistrado había ordenado la "restitución" de las dos hijas que tienen en común a su padre, al tiempo que le habían impuesto una multa de 80 millones de pesos (los cuales serían donados al hospital Gutiérrez), ahora la Justicia aceptó una apelación de equipo de letrados de la mediática, por lo cual incluso hubo un cambio del juez que estaba al frente de la causa.

Entre otros puntos, el equipo de abogados de Wanda dejó entrever que entre Mauro y el anterior juez había una relación de cercanía (desde el entorno del deportista, lo niegan a diestra y siniestra), por lo cual debía ser apartado.

“El nuevo juez falló a favor de Wanda Nara y no de Mauro Icardi. Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia al no entregar a las nenas, no hay multa por 80 palos ni nada hasta que resuelva la cámara", contó Ángel de Brito en su programa LAM.

Sin embargo, en medio del murmullo mediático, Elba Marcovecchio, una de las representantes legales de Icardi, negó que este fallo sea 100% así, ya que las cuestiones familiares son diferentes a las económicas. “No es así. Será en la causa con Eugenia, pero no en relación a Mauro, porque no salió nada. Es raro, no hubo ninguna resolución que considera el recurso”, arrancó diciendo la viuda de Jorge Lanata.

“Wanda viola dos medidas cautelares dictadas. Ella apela pero hay un artículo del código que dispone expresamente que la apelación no tiene efecto suspensivo y que la orden debe ejecutarse. Entonces, la verdad que no se entiende”, contó la letrada y luego agregó: "La multa sí es una cuestión que puede apelarse y que perfectamente se puede suspender hasta que la Cámara lo confirme. Pero eso es una cuestión económica, en cuanto a la obligación de reintegrar a las niñas, eso tiene que ejecutarse”.

En tanto, respecto de la segunda causa en contra de la China Suárez, y sobre la que Marcovecchio hizo referencia, la Justicia confió que, por el momento, no se puede multar a la empresaria debido a que no se presentaron las pruebas suficientes para asegurar que fue ella quien filtró los chats que ambas tuvieron el día del cumpleaños de Francesca, y que luego Yanina Latorre publicó en su cuenta de Instagram.

“Sin perjuicio de lo que pudiere llegar a considerarse acerca de la autenticidad de los mensajes en cuestión, lo cierto es que no se ha ofrecido prueba suficiente como para considerar que Wanda Solange Nara quien habría ‘filtrado’ las conversaciones de referencia”, señala un apartado del fallo, que luego continúa: "De ahí que, ante la imposibilidad de saber con certeza el origen de los mensajes en cuestión, no quepa otra solución más que la de desestimar la aplicación de la multa procesal”.

Ante esto, seguramente el abogado de Eugenia volverá a poner manos a la obra para contrarrestar este fallo.