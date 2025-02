No pega una: Jésica Cirio confirmó su separación en medio de una estafa millonaria

Jésica Cirio parece tener una maldición para el amor. Es que tras su escandalosa separación de Martín Insaurralde (por lo cual es investigada por "enriquecimiento ilícito con fondos del estado"), ahora quedó envuelta en otra polémica, debido a los turbio movimiento de su actual esposo, el agente inmobiliario Elías Piccirillo, con quien se casó en mayo del 2024.

Es que el supuesto empresario fue denunciado por una millonaria estafa, lo que desencadenó en un allanamiento a la propiedad de ambos, el cual tuvo lugar algunas horas atrás.

A partir de todo esto, Cirio confirmó su separación de Piccirillo, a través de la periodista de Intrusos Karina Iavícoli. "Hablé con Jésica Cirio más o menos una hora. Ya no es más su marido, falta que se divorcie pero ya se terminó la relación. 'Ahora sí estoy separada', me dijo", confirmó la panelista.

"Lo que ella me dijo es que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene pasando con su ex, Elías Piccirilo", continuó la chimentera y luego agregó que Cirio le dejó bien en claro que: "No necesito tener ningún abogado porque yo no hice nada, no tengo nada de qué defenderme".

"No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo", le confió Cirio a Iavícoli sobre el por qué de su silencio público, y haciendo mención a lo ocurrido cuando explotó el escándalo de Insaurralde y su trabajo en Telefe.

Respecto de los negocios de Elías Piccirillo, Jésica Cirio comentó: "Yo cuando lo conocí, conocí a alguien que tenía un banco".