Belliboni terminó a las piñas con un libertario en un streaming

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, volvió a protagonizar una pelea en un canal de streaming. El militante libertario Luciano García Maañón lo increpó cuando se iba del lugar, el piquetero reaccionó de manera violenta y tuvieron que ser separados por el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Todo ocurrió este mediodía cuando terminaba la transmisión de Ensobrados (Vale Todo), conducido por Diego Moranzoni. Allí García Maañón, co-conductor del programa siguiente, ingresó al estudio previo al pase y empezó a agredir a Belliboni, que estaba de invitado.

“Diego, disculpame que te diga algo. Que esté este tipo, un delincuente, acá...”, comenzó el libertario, mientras apuntaba al referente del PO con el dedo que estaba fuera de cámara. Moranzoni, en tanto, intentó evitar el tenso momento y le contestó “no empecés”.

“Yo estuve con la gente de (Villa) Zavaleta y me hablaron de éste... es un delincuente. No puedo entender cómo este tipo puede estar acá en el programa. A vos no te voy a respetar nunca”, siguió García Maañón en medio de la transmisión en vivo.

Mientras tanto, Moreno le advirtió por lo bajo: “Ojo que este se la aguanta” y el streamer libertario lo desafió: “Qué me importa que se la aguante”. En ese momento, se levantó del panel y recibió el primer golpe por parte de Belliboni.

Ante esa situación, Moreno y otros presentes intentaron interceder rápidamente para que no escalara aún más la pelea. Con una placa que decía “en un toque estamos” y la figura de Moreno y Moranzoni ilustrados como superhéroes, el canal dejó de transmitir por unos minutos.