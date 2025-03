El conmovedor mensaje de despedida de Coty Romero a Nacho Castañares por el fin de su relación

Pese a los reiterados intentos en búsqueda por que el amor triunfara, finalmente Coty Romero y Nacho Castañares anunciaron el fin de su relación. En este contexto, el ex Gran Hermano lanzó un comunicado, mientras que su ex pareja también reaccionó pero de una forma peculiar.

Mientras aún continuaba sumergida en la tristeza, Nacho Castañares se tomó un momento para aclarar su situación sentimental antes de que por los medios se comience a difundir rumores. Es por eso que, para evitar las fake news, tomó la posta y se hizo cargo de lo que sucedió.

“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, comenzó a explicar para dar por finalizado el romance con Coty Romero.

En lo que respecta a los motivos que desencadenaron en esta ruptura, dejó en claro: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

Fue así como se inclinó por unas tiernas palabras para dar el último adiós: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”.

Por su parte, Coty Romero eligió otro método bastante particular. Es que aprovechó el anuncio de su, ahora, ex pareja y dejó entrever cómo se encontraba en esta situación: “Estaba llorando, me miré al espejo y me empecé a reír”.

Sin embargo, en otra publicación dejó entrever que aún tenía los ojos llorosos y que luchaba por calmarse para poder seguir adelante ante esta difícil decisión que tomaron: “Estoy completamente desquiciada, tengo más párpados que ojos”.

Por lo pronto, la pareja jamás pudo recomponerse de ese impasse que sufrieron hace algunas semanas, en donde anunciaron su separación. Es por eso que luego de intentarlo llegaron a la conclusión de que lo mejor era darle un cierra a los gratos momentos que compartieron.