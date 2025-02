¿Se terminó el amor entre los "hermanitos"?: se separaron Nacho Castañares y Coti Romero

En las últimas horas, una ex pareja de participantes de "Gran Hermano" quedó en el centro mediático, luego que trascendiera que están separados. Se trata de Nacho Castañares y Coti Romero, a quienes se los veía completamente enamorados, tras blanquear su romance en mayo pasado.

Sin embargo, y según la información compartida por Juli Argenta en LAM, la separación fue de mutuo acuerdo, pero no definitiva, ya que están intentando encontrar objetivos en común.

“Una relación que empezó con mucha prensa. Estuvieron hace poco en Bondi con los chicos”, agregó Ángel de Brito, mientras el panelista Fefe Bongiorno señaló que la relación “estaba bien” y que incluso “estuvieron a Disney hace muy poquito y se dieron un anillo de promesa”.

Acto seguido, el integrante de LAM relató que dada la cercanía que ellos tienen con Coti, fue la propia correntina quien les avisó que se quedaría unos días en más en su provincia, viaje que emprendió días atrás, lo cual incluso no le permitió estar en el bautismo de las gemelas de Daniela y Thiago (sus ex compañeros de reality).

Aprovechando esa cercanía, Pepe Ochoa le preguntó por su parte a Coti si se había separado, y que la ex Gran Hermano le contestó que se “estaban tomando un tiempo”.

“Me pone ‘nos tomamos un tiempo, después vamos a ver, no es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes, por eso nos tomamos este tiempo’”, relató Ochoa, que luego confesó que también le consultó a Castañares por la situación, pero él directamente no respondió.

“‘Perdón, no sé si va a ser definitivo la verdad, pero creemos que esto es lo que hoy nos trae más tranquilidad’”, agregó Ochoa, leyendo el mensaje. “Le ofrecí salir en LAM, pero me pidió disculpas (…) porque dice que está llorando descontroladamente todo el día, que está muy mal”, señaló Argenta.

“‘Es un tiempo que decidí yo en la pareja porque siento que tengo que seguir solucionando cosas’”, leyó la panelista, que contó que la joven continúa con su temas de salud mental, algo en lo que no colabora su exposición en las redes sociales y su decisión de vivir sola a Buenos Aires.