Así fue la mega fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre: dónde celebró y qué famosos asistieron

El 2025 será un año inolvidable para Yanina Latorre. Luego de consolidarse como una de las panelistas más icónicas de LAM, la mediática dio un importante salto en su carrera y debutó como conductora con "Sálvese quien pueda". Este nuevo ciclo televisivo marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, pero también coincidió con otro gran hito personal: su cumpleaños número 56, el cual celebró con una fiesta a todo lujo en Palermo.

El evento reunió a amigos, colegas y familiares, quienes no quisieron perderse la oportunidad de agasajarla en su gran noche. Entre los asistentes más destacados se encontraban Marcelo Tinelli y Ángel de Brito, este último no solo como su gran amigo, sino también como el productor de su nuevo programa. La velada también contó con la presencia de figuras como Baby Etchecopar, Laura Ubfal, Lourdes Sánchez, Pepe Ochoa, Fede Popgold, Pía Shaw, La Barby y Ximena Capristo, entre otros.

La celebración tuvo momentos emotivos y divertidos, y uno de los más especiales fue el baile de Yanina Latorre con su hija Lola y su madre, Dora Caamaño. Madre e hija se mostraron felices y disfrutaron junto a la cumpleañera, generando una escena cargada de alegría y emoción. Sin duda, fue una noche en la que Yanina recibió el amor y reconocimiento de quienes la rodean.

En cuanto a su look, la flamante conductora eligió un outfit que reflejaba la energía y el glamour de la noche. Con un estilo inspirado en la estética disco, lució un vestido corto plateado con flecos brillantes y escote pronunciado, el cual resaltaba con la iluminación del salón. Complementó su look con sandalias de taco alto metálicas, un peinado suelto con ondas suaves y un maquillaje que resaltaba sus ojos con sombras oscuras y delineado intenso.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando su esposo, Diego Latorre, se animó a dejar su habitual rol de espectador y se sumó a la pista de baile. El exfutbolista sorprendió a todos moviéndose al ritmo de hits clásicos como los de Whitney Houston, Abba, Laura Branigan y Fleetwood Mac. La euforia en la pista creció aún más cuando comenzaron a sonar temas de cumbia y cuarteto, poniendo a todos a bailar hasta altas horas de la madrugada.

Otro instante destacado se dio cuando Yanina se fotografió junto a Ángel de Brito y algunas de sus excompañeras de LAM. Marixa Balli, Juli Argenta, La Barby y Matilda Blanco no quisieron perderse la oportunidad de compartir con ella en su gran día, reafirmando el lazo que las une más allá de la televisión.

Pero la celebración de este cumpleaños no solo se limitó a la fiesta. Días antes, Yanina Latorre emprendió un viaje espiritual junto a un grupo de amigas a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La visita a este icónico templo no solo fue un acto de fe, sino también una experiencia de conexión y reflexión, en la que compartió momentos de oración y camaradería con sus acompañantes.

A través de sus redes sociales, la conductora mostró imágenes de su recorrido por la basílica, sorprendida por la cantidad de seguidores que se acercaron a saludarla y a pedirle fotos. En tono de broma, confesó que su hija Lola no le había creído cuando le contó que su destino era un lugar de peregrinación. "Cuando le dije que iba a Luján para rezar, no me creyó", expresó entre risas.

Sin embargo, el fervor de los fieles y la cálida recepción que tuvo en el lugar hicieron que su viaje tomara un giro inesperado. “No nos vamos más, esto se tornó multitudinario”, comentaron sus amigas mientras registraban en video el momento en el que Yanina era abordada por seguidores que querían compartir un instante con ella.

Entre festejos, proyectos y nuevas oportunidades, Yanina Latorre se encuentra en un momento brillante de su vida. Su debut como conductora, el éxito de su cumpleaños y la muestra de cariño de quienes la rodean son solo algunos de los motivos que confirman que este 2025 será un año especial en su historia personal y profesional.