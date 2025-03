Morena Rial destapó cómo hace Yanina Latorre para serle infiel a su marido

Morena Rial continúa generando polémica tras su reciente excarcelación en la causa por robo en Villa Adelina. Lejos de mantenerse al margen del ojo público, la hija del reconocido periodista Jorge Rial decidió reinventarse en las redes sociales y lanzó una nueva sección en su cuenta de Instagram titulada "Morena investiga".

En esta propuesta, la joven de 26 años se dedica a compartir información sobre los escándalos del mundo del espectáculo argentino. Con sus 1,3 millones de seguidores atentos a cada publicación, Morena Rial se convirtió en una especie de detective de la farándula, aunque muchas de sus revelaciones parecen estar motivadas por cuestiones personales más que por una búsqueda de la verdad.

Uno de sus últimos "descubrimientos" puso en el centro de la escena a Yanina Latorre, quien actualmente disfruta del éxito de su programa "Sálvese quien pueda". Según Morena Rial, la panelista habría engañado a su marido, el exfutbolista Diego Latorre, en un encuentro secreto con un fotógrafo. Para respaldar su versión, compartió detalles sobre el supuesto lugar donde se habrían concretado las citas clandestinas: el estacionamiento de un conocido supermercado en Pilar.

A través de sus historias de Instagram, la influencer no escatimó en detalles e incluso acompañó sus publicaciones con la canción "Se re pudrió" de La Liga, lo que dejó en claro su intención de generar revuelo. En su mensaje, Morena Rial insinuó que Yanina Latorre estacionaba su camioneta en Jumbo Pilar y luego se encontraba con su supuesto amante en otro vehículo. "Ampliaremos", concluyó en tono enigmático.

Pero eso no fue todo. Morena Rial también mencionó a un tal Alejandro, a quien identificó como un fotógrafo que supuestamente compartió más que sesiones de fotos con la mediática. "Hablando de talentos, Yanina, ¿nos contás tus talentos con Alejandro?", disparó en otra historia, alimentando aún más la controversia.

Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre no tardó en responder a las acusaciones. Durante la emisión de su programa, la panelista desestimó por completo la versión de Morena y lo hizo con su característico estilo punzante. "More, no tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy", ironizó, dejando en claro que no le daba ninguna credibilidad a la denuncia.

Sin embargo, lo más filoso de su descargo llegó al final, cuando apuntó directamente contra la hija de Jorge Rial con una frase que no pasó desapercibida: "No salgo a chorear con un bebé en brazos". Con esas palabras, Yanina no solo negó el rumor, sino que también contraatacó recordando el proceso judicial que enfrenta Morena Rial.

La disputa entre ambas promete seguir sumando capítulos, ya que Morena Rial no suele dar marcha atrás cuando se trata de generar polémica. Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios toman partido en este nuevo enfrentamiento mediático que sigue sumando repercusiones.