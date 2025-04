Qué fue lo más extraño que le vio hacer Marcela Tauro a Jorge Rial por Marianela Mirra

La confirmación de Marianela Mirra sobre su romance con Alperovich, acompañado de su acusación contra Jorge Rial, volvió a dar que hablar. Esto desencadenó en que se analizaran varios aspectos desconocidos de su situación sentimental, lo que llevó a Marcela Tauro a contar secretos de lo que vivió con ambos en Intrusos.

Ocurre que en el 2014, Marianela Mirra tuvo una aparición fugaz en Intrusos. Ahora que el tiempo pasó y la ex Gran Hermano acusó a Jorge Rial de que estuvo obsesionado con ella, esta situación tomó otra relevancia. Marcela Tauro habló al respecto y contó las intimidades de lo que se vivió en el programa durante ese periodo.

Además, vale la pena recordar que este vínculo entre el conductor y la ex jugadora de Gran Hermano marcó un antes y un después en su vida. Cuando se filtraron los mensajes que se enviaban, Loly Antoniale lo abandonó y lo sumergió en un escándalo.

Ahora, Marcela Tauro rememoró toda la interna de aquella situación: “Hubo una época en donde, no nos consta, pero sí puedo decir que yo un día entré al canal y me dijeron que íbamos a tener una nueva compañera, que era ella, pero no llegó a trabajar”.

Sin embargo, desde un principio la situación era tensa e incluso extraña. Tanto es así que esto jamás funcionó: “Cuando yo llegué me dijeron cuál era el camarín y le estaban probando ropa, yo no la llegué a ver, pero sí hizo una prueba”

Tras confirmar que estuvo a muy poco de salir al aire, contó que en ese momento todas las decisiones pasaban por Jorge Rial: “Además ¿quién la trajo acá? Rial decidía quién estaba o no, yo nunca le pregunté por qué, pero fue raro porque Jorge siempre quería panelistas periodistas ¡es raro!”.

Pero a la hora de ahondar no quiso entrar en conflictos con Jorge Rial, por lo que se la notó limitada en lo que contaba sobre esa situación. “Igual no quiero decir nada con esto…le pusieron un hotel ¡La verdad, no sé! Pero si ella consideraba que él estaba obsesionado con ella, no venía a probarse la ropa como hizo”, cerró dándole la razón al conductor de que lo que ocurrió con Marianela Mirra fue mutuo.