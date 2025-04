Gran Hermano: Chiara confesó que siente una gran atracción por Luz

En medio de la gala de nominación de Gran Hermano, en donde parte de la casa dejó al descubierto que irían contra Luz Tito, en un informe Chiara Mancuso reveló sus sentimientos encontrados por esta situación, y hasta confesó sentir una gran atracción por la jujeña, con quien dice tener una "conexión de almas".

"Estoy bastante angustiada porque viste que yo te había comentado la otra vez el tema de Luz", se la escucha decir a Chiara dentro del confesionario, y luego agregó: "Ahora ir por Luz es algo terrible en mi corazón. Tenemos una conexión especial que yo también la siento por ella".

"Me gusta mi vínculo con ella, no por tener algo más sexual, ¿entendes? Luz tiene un arreglo con su novio que es que con las mujeres está todo bien... Me atrae ella, me gusta su persona. Me parece muy hermosa, muy atractiva y muy sensual, es mi tipa", reconoció la "hermanita" sobre atracción por su compañera.

"Esto es como un culebrón esto, para mí tenemos una conexión de almas", sumó Chiara y luego entre risas pidió tener una cita a solas con ella, pero luego manifestó que Luz tiene como prioridad a Santiago (Tato). "Yo siento que es recíproco pero que obviamente ella prioriza a Santiago (Algorta) y no es mi caso".

En ese punto, en el clip se mostró cuando "el Big" le pidió el consentimiento a Luz y a Chiara, al verlas muy cariñosas en una de las camas.

Sin embargo, luego Chiara dejó en claro que ambas están en veredas opuestas: "Ella ya marcó mucho qué es lo que está defendiendo y está perfecto pero entonces yo me voy a tener que poner obligatoriamente en contra", cerró la "hermanita".