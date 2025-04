Contra Luque y Cosachov: La fuerte revelación de Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego

Tras el escándalo con la psiquiatra y con el deseo de que se haga justicia en el juicio por la muerte de su padre, Dalma Maradona se sentó a dar declaración sobre lo que transitó durante los últimos meses de vida de su padre. Allí apuntó contra Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Matías Morla.

Luego de que la semana pasada haya pasado el turno de Verónica Ojeda, esta vez le tocó a Dalma Maradona presentarse para brindar una declaración testimonial. Durante casi 3 horas, la hija de Diego habló sobre lo que ocurrió en la Clínica de Olivos, por lo que detalló quiénes tomaron la decisión de operarlo, en lo que sería la clave del caso.

Desde la operación que la salud de Diego Maradona comenzó a desplomarse hasta su muerte. Con este dato confirmado, se incrementó la polémica cuando varios médicos vieron sus estudios y determinaron que su situación de salud no ameritaba pasar por el quirófano.

En sintonía con la revelación de los médicos, Dalma Maradona confesó que también creía que no era adecuada la operación. “Veía mal a su papá, estaba perdido. No le entendía cuando hacía videollamadas”, contó Guido Záffora sobre lo que declaró la hija del ídolo argentino en el juicio.

Pero eso no es todo, sino que también se opusieron al trato en otros ámbitos: “No estábamos de acuerdo que fuera al evento del partido. Estaba lento, no podía caminar. Lo dijimos mucho antes del 30 de octubre”.

Dalma Maradona habló sobre los imputados en el juicio: "No tuve mucha interacción con los médicos, a Luque no lo conocía personalmente, ni a Díaz ni a Cosachov. Los vi por primera vez en la clínica Olivos. Había cosas que no me convencían". En cuanto a la operación que se hizo en la Clínica Olivos, la actriz reveló: "Primero nos avisan que ingresa a Ipensa para hacer unos estudios. De ahí lo trasladan por pedido de Luque".

En lo que respecta al trato con los médicos, aseguró que jamás se llevó bien con ellos: “A Luque le parecía que era densa (Dalma), que preguntaba demasiado. La única posibilidad era una internación domiciliaria con todo, médicos, enfermeros, ambulancia, todo eso lo transmite Leopoldo Luque. La reunión fue grabada y no lo sabíamos”.

Asimismo, en estas tres horas de testimonio, los presentes aseguraron que la hija de Diego Maradona fue tajante contra Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Matías Morla. Si bien no se filtraron sus acusaciones más fuertes, se mostró en sintonía con Verónica Ojeda: “No hicieron nada para resolver el problema de salud que tenía”.