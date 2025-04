La terrible amenaza de Morena Rial a un notero de LAM que podría perjudicarla en la Justicia

Morena Rial volvió a estar en el ojo del huracán tras protagonizar un nuevo escándalo mediático, esta vez con un cronista del programa LAM. Todo ocurrió luego de la emisión de un video en el que se la ve increpando al notero Rodrigo Bar, durante un cruce que escaló rápidamente de tono y ahora podría traerle consecuencias judiciales.

Morena Rial utilizó sus redes sociales para lanzar un fuerte descargo, donde aseguró haber sido víctima de violencia de género por parte del periodista. “Hoy sufrí agresiones en un contexto de violencia de género por parte de un panelista de LAM”, escribió en una historia de Instagram, sumando que su abogado, Alejandro Cipolla, ya está al tanto de la situación.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el tono amenazante con el que se dirigió al cronista, a quien le exigió que no le hiciera más preguntas y terminó gritándole: “No me rompás los hue*** a mí, flaco. ¿Qué parte no entendés que no quiero hablar con vos?”. Esta frase quedó registrada y generó un intenso debate en redes y medios sobre los límites de la exposición mediática y la libertad de prensa.

Desde LAM respondieron con la difusión completa del fragmento, donde no se evidencia ninguna agresión por parte de Rodrigo Bar. Incluso el conductor y los panelistas aseguraron que, lejos de haber hostigamiento, se trató de una entrevista fallida ante la negativa de Morena Rial a contestar preguntas sobre su situación judicial.

En medio del revuelo, el panelista Pepe Ochoa sumó más leña al fuego al revelar que recibió llamados de abogados con intenciones de accionar legalmente contra Rodrigo Bar. Con tono firme, defendió a su compañero y apuntó contra Morena Rial y su entorno: “Rodrigo hace su laburo con respeto, pero vos no entendés nada de la vida”, disparó.

La tensión se disparó aún más cuando Pepe Ochoa cuestionó la postura del abogado Alejandro Cipolla, a quien acusó de sumarse a un “circo mediático” que solo perjudica a quienes trabajan seriamente en los medios. “¡Vayan a laburar manga de vagos!”, remató con bronca en pleno vivo.

Este nuevo capítulo protagonizado por Morena Rial no hace más que agravar su ya complicada situación pública. A las denuncias que enfrenta por un presunto robo en Villa Adelina, ahora se suma una relación cada vez más tirante con la prensa, que podría escalar a instancias judiciales si continúa con amenazas y acusaciones sin pruebas.

Una vez más, la exposición de Morena Rial la deja en el centro de la polémica, pero esta vez con posibles consecuencias que trascienden el ámbito mediático y la podrían comprometer en los tribunales.