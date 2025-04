Cuestión de peso: Leandro bajó 73 kilos en 6 meses y reveló el secreto

Tras varios meses de sacrificio, en los que debió cambiar sus hábitos alimenticios, Leandro logró su objetivo de bajar 73 kilos en Cuestión de Peso. Pero eso no es todo, sino que lo logró en sólo 6 meses, lo cual lo convirtió en un verdadero hombre récord del reality. Ante esto, contó qué lo impulsó a no bajar los brazos.

Con el apoyo de su familia, los médicos y sus compañeros, Leandro logró alcanzar nuevamente el alta médica y se va de Cuestión de Peso por la puerta grande. Es por eso que se mostró contento por la contención que recibió y se animó a contar algunos de los detalles lo impulsaron a no bajar los brazos.

Lo primero que destacó el participante es que “ahora sí está disfrutando la vida”. Sin embargo, hubo momentos en los que estuvo al borde de tirar la toalla. Si bien pensó en abandonar el reality, reveló que encontró en su hija el apoyo clave para poder seguir con los sacrificios.

Fue así como Leandro contó cuál fue el momento que su cabeza hizo un click y se convenció de que debía ir a fondo en Cuestiónde Peso: “Hace unos meses la llevé a la plaza y, sin darme cuenta, estábamos en el pasto tirados, jugando. Después, a la noche, me dice: Papá, hoy fue el mejor día de mi vida, porque pude jugar con vos. Y me dio más fuerza. En ese momento estaba por renunciar y eso me dio más fuerza de seguir”.

Por su parte, su madre, recordó cómo estaba su hijo antes del tratamiento y expuso su preocupación: “Estaba muy mal”. E incluso reveló que sintió temor por su vida en más de una ocasión. Sin embargo, ahora todo cambió: “Ahora lo veo bien, feliz. Feliz con su hija, disfrutando, con mucha salud”.

En esta sintonía, el participante confesó que incluso llegó a pensar en tomar la peor decisión: “Creo que la llamé como tres veces ya para despedirme”. Por lo que recordó por qué consideró que estaba cerca de la muerte: “Estuve ya tres veces a punto de morirme. Por el COVID, por el tema de las neumonías y por la glucemia”.

Pese a esto, ahora todo es alegría por este nuevo objetivo cumplido. Fue así como Sergio Verón le dio la despedida con mucha emoción: “Al límite, pensando siempre que de eso no se sale. Y Leandro, saliste de todo eso, ¡y más! Saliste de 73 kilos también”.