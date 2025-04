Rodrigo Lussich filtró cuál es el nuevo delito que cometió Wanda Nara: “Está en rebeldía”

Cada vez que tiene la posibilidad de reivindicarse y salir del escándalo, Wanda Nara elige volver a despertar una polémica producto de un polémico comportamiento. Quien se mostró un tanto agotado de esta situación fue Rodrigo Lussich, ya que decidió exponer cuál es el nuevo delito que cometió la conductora.

Es que la Justicia se encarga de darle oportunidades a Wanda Nara para salir de su polémico accionar y tratar de comportarse acorde a lo que indican las leyes. Sin embargo nuevamente eligió desafiar lo que los jueces le indicaron y le esquivó al inicio de la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi.

Esto generó el fastidio de Rodrigo Lussich, quien se cansó de que la conductora haga siempre lo que quiera: “Ayer tendría que haber comenzado la revinculación de las hijas con Mauro, pero esto no sucedió porque Wanda no llevó a las nenas”.

Fue así como explicó cuál fue la excusa que utilizó en esta oportunidad la mediática para evitar que sus hijas vean a su padre: “Media hora antes del compromiso que tenía en el Ministerio Público Tutelar, avisó que no iban porque las nenas tenían el cumpleaños de su primo”.

Ante esta decisión, el conductor de Intrusos advirtió que esto podría costarle caro, ya que para la Justicia sería un delito: “Wanda podría haber cometido un delito, que es la obstrucción del vínculo. Están muy enojados en el Ministerio Tutelar”.

“Las nenas empezaron a reunirse con los psicólogos y terapeutas, en un lugar especial que se había preparado, donde los chicos juegan y comienzan a tener su vínculo, en un clima ideal para que empiecen a trabajar y se dé la vinculación", marcó sobre cómo se prepara todo para que ella arruine los planes sobre la hora.

Por lo que Rodrigo Lussich desató su bronca con Wanda Nara por el hecho de que nadie haga nada pese a las decisiones que toma en contra de lo que indica la Justicia: "Pasa algo con Wanda Nara en este país. Una mina que desafía a la Justicia, al Defensor de menores, el ex la acusa de haberle robado 7 millones de euros, no cumple ninguna de las órdenes que le dan para la vinculación de las hijas con su padre, extorsiona a abogadas públicamente, no paga expensas ni honorarios”.

“Wanda Nara es más impune que los peores delincuentes de Argentina. ¿Nada le cae? Está en rebeldía con la Justicia, las cuentas no las paga", lanzó muy picante y sin temor a exponerla.

“¿A quién aprieta Wanda Nara? Aprieta a Telefe de mostrar chats, al canal que la contrata. Está tan creída y empoderada por su personaje y sus 19 millones de seguidores, que compró, que realmente yo nunca vi algo igual. Me llama la atención que nadie le ponga un freno”, marcó sobre la falta de rigidez de la Justicia. Y cerró: "No hay un meaculpa, una autocrítica, un guardado".