Hieren de gravedad a un sacerdote, de un escopetazo

Un sacerdote fue tiroteado y herido gravemente hoy con una escopeta recortada, en inmediaciones de una iglesia ortodoxa griega, en la ciudad francesa de Lyon, suroeste del país. El Ministerio del Interior galo no precisó si el ataque está vinculado a los otros de esta semana, incluido el ocurrido el jueves en una basílica de Niza, en medio de fuertes tensiones con el mundo musulmán por la publicación de nuevas caricaturas satíricas del profeta Mahoma.



El religioso recibió al menos un tiro en el abdomen cuando "estaba cerrando su iglesia", indicó una fuente policial a la agencia de noticias AFP, aunque investigadores en la escena indicaron que el autor, de unos 40 años, realizó dos disparos antes de huir, indicó el medio local Lyon Magazine.



La víctima es un sacerdote ortodoxo de nacionalidad griega, de 52 años, que fue trasladado a un hospital consciente, pero grave, de acuerdo con el mismo sitio informativo.



Horas después del ataque, el fiscal de Lyon, Nicolas Jacquet, anunció la detención de una persona "que podría corresponder a la descripción dada por los primeros testigos", un hombre de casi 1,90 metro vestido con un tapado oscuro, aunque precisó que no poseía ningún arma durante el arresto.



"Las verificaciones sobre su eventual implicación están en curso", precisó, citado por el diario Le Figaro. Las autoridades abrieron una investigación sobre "tentativa de asesinato" y, si bien contemplan la pista terrorista, no descartan un conflicto privado en el seno de la comunidad religiosa griega de Lyon.



En los últimos años, el cura griego había sido víctima de acusaciones de autoritarismo y malversación de fondos por un antiguo monje, excomulgado en 2012, por lo que decidió abrir una causa por denuncia calumniosa, reportó el vespertino Le Monde. La justicia francesa falló a su favor en 2018 y el antiguo monje fue condenado a una multa de mil euros, una decisión que fue confirmada por el tribuna de apelación de Lyon en marzo pasado.



No obstante, el jefe de la Iglesia de Grecia, el arzobispo Iéronymos, calificó al ataque de "horror que sobrepasa la lógica humana" y deploró que "una religión pueda armar las manos de terroristas cegados por el odio", consignó la agencia de prensa griega Ana. Se trata del segundo ataque en una iglesia francesa en menos de tres días, tras el ocurrido el jueves en Niza, en el que un joven asesinó a tres personas con un cuchillo.