"Estamos listos para actuar", dicen los demócratas

La campaña del candidato presidencial de la oposición en Estados Unidos, Joe Biden, consideró hoy "indignantes" y "sin precedentes" las declaraciones de Donald Trump sobre frenar el recuento de votos y aseguró que el equipo legal "está listo para actuar" ante cualquier intento de resolver los comicios por la vía judicial.



"Fueron indignantes porque es un esfuerzo de quitarles los derechos democráticos a los ciudadanos estadounidenses", aseguró la directora de campaña del postulante demócrata, Jen O'Malley Dillon, al calificar las palabras del republicano que se declaró ganador, denunció fraude y anunció que irá a la Corte Suprema.



"Fue algo sin precedentes porque nunca antes en nuestra historia un presidente de los Estados Unidos había tratado de despojar a los estadounidenses de su voz en una elección nacional", indicó en un comunicado difundido en un momento en que el escrutinio continúa en la mayoría de los estados clave del país y es imposible pronosticar un resultado final de las presidenciales.



"Después de haber alentado para evitar el recuento legal de la boletas antes del día de las elecciones, ahora Trump está diciendo que estas boletas tampoco se pueden contar después del día de las elecciones", añadió.



La campaña de Biden aseguró que el conteo "no se detendrá" y seguirá "hasta que se cuente cada voto debidamente emitido".



"Trump no decide el resultado de esta elección. Biden no decide el resultado de esta elección. Es el pueblo estadounidense el que decide el resultado. El proceso democrático debe seguir y continuará hasta que finalice", agregó el texto.



Más temprano, Biden llamó a sus simpatizantes a "tener paciencia" y se mostró confiado de que su campaña está "en camino de ganar las elecciones".