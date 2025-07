Gran Hermano terminó pero no así el escándalo: una productora quedó en la mira de los participantes

Si bien el reality Gran Hermano llegó a su fin con la consagración de Tato, un nuevo escándalo que involucra al reality de Telefe surgió en las últimas horas, y tiene como protagonista a una productora, quien habría "maltratado" a algunos de los participantes del envío.

De esta forma Ángel de Brito, en LAM, dio a conocer que el día que los ex hermanitos estuvieron invitados al programa, recibieron un video tomado desde la tribuna de GH donde se puede observar un altercado entre Selva Pérez y una productora. Al ser consultados por las imágenes, los participantes mencionaron haber vivido más de una situación similar de parte de esa misma mujer.

En este contexto, un movilero de ese programa fue en busca de Lucía Maidana, "hermanita" de la edición 2024, quien no tuvo problemas en relatar diferentes hechos vividos con esa productora, describiendo los malos tratos que vivió ella y su familia.

“Sí, es lamentable porque es de parte de solo una persona, siempre nosotros fuimos muy bien recibidos. Fue muy maleducada con mi familia, con la gente de la tribuna, ahora me atrevo a creer que a Kenny Palacios también le echó la tribuna. El primer programa de este GH yo fui con mi novia, a mi novia también la trató muy mal, yo dije nunca más vuelvo, o sea, hay mucha gente que no volvió por ella”, expresó la joven a Santiago Riva Roy, para después agregar: “Muy maleducada, nos ha denigrado en la cara. Me acuerdo de que yo fui a un Martín Fierro y me dijo, ‘vos no te pongas tan linda porque no vas a ir a la alfombra roja’, en la cara. Después echó a mi estilista en el hotel, la trató muy mal”.

En tanto, Alan Simone, de la misma edición que Maidana, sostuvo la misma información que su compañera: “Yo creo que es un poco de mala educación porque no me ha pasado solamente a mí. A mí me ha pasado muy pocas veces, pero he estado muy presente de casos con mis compañeros en los que se los ha tratado muy mal”.

Asimismo, luego reveló: “También sé que hay muchos compañeros que no van para no cruzarse con esa persona porque ya están cansados de que los traten así. Nos pasa todo el tiempo. De hecho sé que a los hermanitos de este año también les pasa lo mismo”.

Justamente, Keila Sosa, de la última edición, contó que esa misma productora la sacaba de las fotos grupales, porque ella había decidido abandonar el reality.