Una noche sucia, un puntazo al aire y una verdad grabada en video: qué pasó en la madrugada de Plottier

Lo dicen las madres. No hay que caminar solo en la noche. Cuando la luna cae, los lobos salen a la caza y las ratas...se pasean libres por la ciudad. En Plottier, los roedores caminan en dos patas y van calzados con armas blancas que no temen desenvainar. Fue cerca de las 3 am, en la Plaza San Martín cuando dos hombres aprovecharon la soledad en la que un joven caminaba para intentar amedrentarlo.

Al verlo caminar solo de regreso a su casa los malhechores se acercaron a punta de cuchillo y lo intimidaron. Lo primero que hicieron fue pedirle dinero. Luego el celular. Como les dijo que no, forcejearon para arrebatarle sus pertenencias. Ante la imposibilidad de ganarle por la fuerza, lo apuntó con el cuchillo y como quién busca lastimar le tiró un puntazo que le provocó una lesión leve en una de sus manos.

Ante esta circunstancia la víctima corrió hasta dar con la comisaría donde denunció rápidamente el hecho. Allí el personal policial habilitó la búsqueda de los delincuentes por las cámaras del Centro de Monitoreo que pudo identificar que los presuntos ladrones habían ingresado a un hospital.

Hasta el momento los investigadores de la causa no dieron a conocer si se trató de una herida que quisieron atender o simplemente si merodeaban en búsqueda de nuevas víctimas y un poco de calidez para pasar el frio. Lo cierto es que fueron identificados por la ropa y fueron detenidos en el mismo momento que fueron encontrados.

Allí la víctima efectivizó la denuncia y los dos ladrones quedaron demorados en la comisaría.

En la noche, cuando todo es calma, hay quienes hacen todo lo posible para irrumpir en la tranquilidad de una ciudad como Plottier. Lo que no saben, es que cuando parece que todo duerme, hay policías con los ojos más que abiertos, dispuestos a observarlo todo por las cámaras de la ciudad.