Tétrico: Está en cuarentena con el cadáver de su hermana

Luca Franzese, un actor de Italia, contrajo coronavirus y pide a gritos ayuda al estar en cuarentena con el cadáver de su hermana, que falleció el pasado sábado a causa de la misma enfermedad.



La trágica noticia se dio a conocer a través de un video que grabó el hombre con su hermana fallecida detrás en una cama. Allí, desesperado y entre lágrimas, contó que llamó a emergencias y no recibieron ayuda, luego el médico de cabecera no quiso regresar a la casa para ayudarla, y hasta relató que tuvo que accionar él mismo con trabajos de reanimación para salvarle la vida.

"Estoy encerrado en la casa durante 24 horas con mi hermana que murió por el virus. Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Yo estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer”.



El actor denunció que ninguna funeraria fue a buscar el cuerpo de su hermana y él tampoco tampoco pudo salir de la casa porque no se lo permiten. “No solo nos han abandonado, sino que también nos están tratando como a las víctimas de la peste”, declaró.