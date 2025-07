Del cautiverio a la libertad: el viaje histórico de la elefanta Kenya

En este espacio hemos compartido y celebrado la liberación de elefantes que han vivido en cautiverio en los ex zoo de Mendoza y Buenos Aires. Más de una década de gestiones administrativas y sanitarias, permisos nacionales e internacionales y entrenamientos especiales, les costó a los gobiernos de Argentina y Brasil, a la Fundación Franz Weber y al Santuario de elefantes Brasil, hacer realidad éste sueño.

Hoy, cinco elefantes trasladados en distintas etapas, disfrutan de 1500 hectáreas de tierra colorada en el Santuario Mato Grosso, el primero de éste tipo en Latinoamérica.

Después de cinco días de viaje por los 3.660 kilómetros que separan Mendoza del santuario brasileño, Kenya se convirtió en la última elefanta de Argentina en empezar una nueva vida junto a otros de su especie.

El éxito del viaje de Kenya se coronó con su tranquilidad durante los cinco días de caravana por la ruta y finalmente con esos pocos 25 minutos que demoró en salir de la caja que la transportó y comenzar a explorar su nuevo hogar.

Kenya tiene 44 años, llegó a Mendoza en 1885, tenía apenas 4 años, a partir de ahora, por primera vez, podrá vivir fuera de una jaula.

El contenedor que la trasladó cumple con las normas CITES para el traslado de fauna. Para llegar a este momento fue necesario realizar análisis sanitarios y obtener permisos nacionales e internacionales. El entrenamiento se basó en el método de condicionamiento con refuerzo positivo, garantizando que el proceso respete la voluntad del animal.

Meses atrás hubo un intento de traslado que no se concretó porque la elefanta simplemente no quiso, se negó a ingresar al contenedor, decisión que fue respetada por el equipo ya que consideraron que no estaba preparada para la travesía. Sin embargo, el segundo intento fue positivo y el 9 de Julio, día de nuestra Independencia, también fue el día de la liberación de Kenya.

El Santuario de Elefantes de Brasil (SEB) está ubicado cerca de la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. Fue creado en al año 2012 y es un homenaje a otros elefantes que no conocieron la libertad y a todas las personas que hicieron posible su traslado.

Cada recinto cuenta con dimensiones que van desde las 40 hasta las 400 hectáreas, tiene un bioma apropiado para su especie y entornos completamente naturales, matorrales y áreas abiertas cubiertas de vegetación. Los animales reciben dietas especiales y atención veterinaria de alta calidad durante toda su vida. A partir de ahora Kenya podrá socializar con otros elefantes y vivir en condiciones mucho más cercanas a su naturaleza.

Su traslado representa un gran avance en la protección y el compromiso con los derechos de los animales.

Si bien en Argentina ya no quedan elefantes en cautiverio, todavía hay muchos animales de otras especies que esperan ser liberados: felinos, primates, tortugas, otros reptiles, aves y ciervos.

En el Alto Valle seguimos estando en deuda con Toti, el chimpancé que espera en una reserva rionegrina, en la localidad de Allen, que finalicen los trámites sanitarios y administrativos, para iniciar el viaje que lo conduzca a su tan necesaria la libertad.