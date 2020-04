El drama de una joven italiana: tiene el virus hace 57 días

Aislada en su casa, Bianca Dobroiu atraviesa días de angustia y miedo por lo inusual de su caso, ya que no son muchos los reportes de personas que registren la presencia de la enfermedad en su cuerpo durante tanto tiempo. La modelo es italiana y vive en Bolonia. Fue hospitalizada el 28 de febrero y sigue dando positivo.

Claro que para los especialistas, la duración de la enfermedad es otra de las interrogantes que plantea el coronavirus, así como la reincidencia en el contagio. Si bien varios estudios parciales apuntaron a que la mayoría de quienes padecen la enfermedad desarrollan anticuerpos que les impiden volver a contraerla, en Corea del Sur, por ejemplo, se está analizando a gran cantidad de pacientes otra vez dieron positivo.

En España se conoció sobre un caso similar al de Bianca. La ministra de Igualdad, Irene Montero, contrajo coronavirus y tardó casi seis semanas en resultar negativo. De esa manera, Montero dejó de dar positivo al Covid-19 luego de 42 días. Sin embargo, Dobroui lleva 57 días.

La joven de 22 años fue “la paciente uno” en Bolonia y desde ese momento no sale a la calle. Fue el 18 de abril que compartió en su Facebook el resultado de su sexta prueba, en la que volvió a dar positivo, pese a que ella se siente bien y es asintomática.

"Después de 52 días, aquí está el nuevo resultado. Bueno, nuevo no es porque nunca ha sido diferente desde hace casi dos meses", se lamentaba en la red social en ese momento.

"Parece que nada ha cambiado y la cosa actualmente me asusta un poco. No es normal todo esto, y aún más si yo desde el 10 de marzo ya no tengo síntomas. Físicamente es como si no tuviera nada, cero absoluto. Claramente estoy débil a veces, pero después de dos meses encerrada en la habitación creo que también es normal...", contó Bianca.

Además sostuvo: "Aparte de este cansancio a veces, no me duele ni un dedo desde hace un mes y algo más, y a pesar de eso sigo sin recuperarme, sigo siendo positiva. ¿Pero todo esto es normal? Realmente me gustaría saber si alguien sabe de algún caso similar, de alguien que me podría dar una respuesta un poco sensata..!".

La joven modelo detalló que cuando fue internada en febrero pasado llegó a tener 41º de fiebre y que después del 10 de marzo no volvió a tener síntomas y se encuentra en buene stado de salud, pero aún con resultado positivo en el testeo para coronavirus. "Después de los primeros diez días tenía cero tos, cero dolor de huesos, cero fiebre...", detalló.