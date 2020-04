La estricta cuarentena de Bolivia para contener el virus

Actualmente el país vecino registra 194 casos de coronavirus y 14 muertes, tiene una mortandad del 6 por ciento, esto es preocupante “porque Bolivia tiene uno de los peores sistema de salud pública de la región después de Haití” explicó la periodista local Rocío Cespedes en comunicación con Am 550.

Esta pandemia “es como un balde de agua fría” expresó Rocío, ya que al gobierno transitorio de Jeanine Áñez “le ha tocado recoger 14 años que llevaba Evo Morales en el poder y que no había mejorado esa situación del sistema público de salud”.

La experiencia de Oruro es un buen ejemplo de que “quedarse en casa es la receta más eficaz” ya que los habitantes de esa región, una de las más pobres de Bolivia, se autoaislaron y lograron bajar de 8 a 4 los casos positivos de coronavirus.

Distinta es la situación en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las tres principales regiones que concentran más del 50% de los casos de los 194 casos positivos. Los casos pueden no reflejar el número real de contagios ya que no se están haciendo la cantidad de pruebas como en otros países, la próxima semana se espera la habilitación de otro laboratorio para obtener resultados más rápido.

La periodista afirmó que la política está presente en medio de la pandemia, “el reducto de Evo Morales sigue siendo fuerte, casi todo lo que pasa está ligado al tema político, tenemos un problema con los connacionales en la frontera con Chile, es gente que fue despedida y quieren ingresar al país pero las autoridades no tienen los recursos para tenerlos en cuarentena en la frontera y se ha descubierto que hay movida política con ellos para generar desestabilización”, como así también “muchos mensajes que llaman a la gente a salir de la cuarentena”.

La vida informal es muy grande en Bolivia, y “no todo el mundo puede quedarse en su casa”, si bien el gobierno entregará bonos, “hay una muy buena parte de la sociedad que no los va a recibir y es la que se está desesperando y detrás de eso hay un tinte político”.

Por el momento se espera que el próximo domingo la presidenta comunique cuáles serán las medidas para seguir afrontando esta pandemia en Bolivia, “se ha mantenido una cuarentena aceptable, las cifras no son tan altas” y se espera un pico máximo que rondaría en los 1000 contagios, analizó Cespedes, por lo que se estaría pensando en reactivar de a poco ciertas regiones, aunque en el eje central se espera un endurecimiento de la cuarentena ya que si bien el promedio de personas contagiadas tienen entre 21 y 39 años las muertes se dan en los mayores de 60 años y esto significa que son los más jóvenes que no cumplen las disposiciones y contagian a sus familiares mayores.