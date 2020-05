La nave Crew Dragon llegó a la estación espacial

Tras 19 horas de vuelo y cumplido el segundo intento – el primero fue cancelado por condiciones climáticas – la cápsula Crew Dragon de la NASA y SpaceX se acopló con Estación Espacial Internacional. Se trata del primer vuelo tripulado de SpaceX, la empresa del millonario Elon Musk.

La increíble hazaña de despegue fue el sábado desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Estados Unidos. Se trata de la primera misión de este país en los últimos nueve años. Participan Douglas Harley y Robert Behnken, y de esta manera los Estados Unidos vuelve a enviar astronautas al espacio después de la baja de los transbordadores en julio de 2011.

El sábado por la tarde, pasadas las 16 hora Argentina, se logró el lanzamiento que se siguió en vivo desde las redes sociales. Dos minutos después el cohete SpaceX Falcon 9 se separó de la cápsula y volvió controlado a tierra, aterrizando en la cubierta de vuelo de un buque, aprovechando su diseño como propulsor reutilizable.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

En la segunda etapa el cohete se activó para llevar a órbita a los astronautas a velocidad supersónica, y doce minutos después del despegue la Crew Dragon se separó de la misma. A las 11.16 la cápsula Crew Dragon, con los astronautas, llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI).

.@AstroBehnken and @Astro_Doug are so close to the @Space_Station that you can see the station’s shadow on @SpaceX’s Dragon Endeavour spacecraft. Watch their journey: https://t.co/bXCGg5kzBB pic.twitter.com/T8xPVEss4T