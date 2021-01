Más de 3.200 detenidos en protestas contra Putin

Una vez más, las protestas no autorizadas en las principales ciudades de Rusia en reclamo de la liberación del líder opositor, Alexey Navalny, terminaron con más de 3.200 detenciones y esfuerzos de los agentes antidisturbios de bloquear las manifestaciones con camiones, vallas y cordones policiales.



Según la organización OVD-Info, dedicada a monitorear las protestas en el país, más de 3.200 personas (según los datos actualizados) fueron detenidas en 70 ciudades, la mayoría en Moscú: 338. La Defensoría del Pueblo por el momento solo confirmó 120 arrestos en la capital, según la agencia de noticias Sputnik.



En un video difundido por redes y relatado por Sputnik se ve cómo policías antidisturbios detienen a la esposa de Nalvalny cuando encabezaba la columna de manifestantes que marchaban hacia la prisión donde está su esposo en Moscú.



Navalny fue detenido a mediados de enero ni bien aterrizó en el país desde Alemania donde se recuperó de un cuadro de envenenamiento. Desde el primer momento, el opositor acusó al Gobierno ruso de envenenarlo. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin aseguró que cuando salió del país no tenía rastros de ningún veneno y, por lo tanto, no puede abrir una investigación en Rusia.



Según el Gobierno ruso Navalny, de 44 años, fue detenido porque durante su estancia en Alemania violó los términos de una condena en suspenso de 2014. Pero el líder opositor dice que esa fue una causa armada motivada políticamente.



En medio de este cruce de acusaciones, la presión de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) al Kremlin por este caso no para de crecer.



"Estados Unidos condena el uso persistente de tácticas brutales de Rusia contra manifestantes pacíficos y periodistas por segunda semana consecutiva y repite su llamamiento a liberar a quienes fueron detenidos, entre ellos Alexey Navalny", reclamó en Twitter el flamante secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.