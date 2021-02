Hijo de concejal violó a una nena: "Tenía cuerpo de mujer"

Polémica defensa de un político cuyo hijo está detenido por violar a una nena: "Tenía cuerpo de mujer". Se trata del concejal chileno Iván Roca, quién publicó una carta en su Facebook personal, para justificar el accionar del joven acusado de haber abusado de una nena de tan solo 12años. "Si usted es padre o madre de una menor de edad, contrólela, enciérrela. No le de libertad de hacer lo que quiera”, fue una de las aberrantes frases lanzadas por este hombre.

El político quedó en el ojo de la tormenta luego de sus desafortunados dichos para defender a su hijo de 33 años, que quedó detenido por abuso sexual de menores. Luego de la resolución judicial de mantener al imputado en prisión preventiva, Roca padre estalló en ira.

“Si usted tiene un hijo mayor, edúquelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque tenga el cuerpo de una joven mujer será sí o sí acusado de violación. Aunque la menor declare que fue de común acuerdo, la ley condenará igual”, escribió el concejal.

Como si no fuera poco, el concejal sumó una serie de "tips", que según su criterio debieran aplicar los padres a sus hijas menores de edad. “Cero carretes (fiestas) con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada. Para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor. Sólo así evitaré sufrimiento a la familia por no responsabilizarse del cuidado de una menor”.

El mensaje publicado no cayó nada bien al interior del palacio de gobierno. Además, porque el defensor del delito, es militante de la Unión Demócrata Independiente UDI, partido oficialista.

Mediante un mensaje en su Twitter, la ministra advirtió sobre la importancia de no normalizar este tipo de delitos. “Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Ivan Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor. Como mujer y ministra condeno la violencia venga de donde venga”, sostuvo indignada la Ministra de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Mónica Zalaquett.