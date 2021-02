“Pequeño guerrero”: un bebé de 750gr sobrevivió al coronavirus

Un bebé prematuro nació pesando tan solo 750gr y pudo sobrevivir. Lo describieron como “un pequeño guerrero”. Sheree Murray tenía 25 semanas de embarazo cuando dio a luz el 1 de diciembre a Archie. A un mes y medio del nacimiento, el pequeño tuvo una infección por Escherichia coli más conocido como “E-coli”, lo que le provocó sepsis, como si no fuera poco, unos días después sus padres recibieron la noticia que había dado positivo por Covid-19.

Archie permaneció aislado durante unos diez días, no podía respirar cuando nació: "Con mi marido teníamos muchísimo miedo de que no salga adelante", aseguró Sheree, la joven madre a un medio local. "No pudimos tocarlo durante cuatro días, pero cuando tomé su mano por primera vez fue el momento más mágico en el que había estado”.

Sheree Murray Y Robert Edwards, con Archie haciendo "cangurito", una terapia piel con piel, que ayuda a los bebés prematuros.

Los padres, que viven en la localidad inglesa de Burnley, desde entonces pasaron todos los días en el Hospital General, donde las enfermeras neonatales fueron de mucha ayuda: "Estaba devastada cuando Archie fue diagnosticado con coronavirus porque el virus asesino se estaba apoderando de las personas más sanas y mi bebé estaba tan mal. Me aterrorizó absolutamente”.

El pequeño guerrero, ya pesa 1,36 kg y está “mejor que nunca”, dijo su madre. Sus padres solo pueden visitarlo en el hospital por separado debido a la pandemia: “Sentimos que podríamos estallar de felicidad. Estamos tan orgullosos de él. Las palabras nunca podrían explicar cuánto estamos deseando traerlo a casa”.