Bolsonaro sigue sin reconocer la victoria de Lula

El presidente de Brasil , Jair Bolsonaro, rompió el silencio de casi dos días tras su derrota en las elecciones presidenciales del domingo, pero se negó a felicitar o reconocer la victoria de su rival Luiz Inácio Lula da Silva.

El derechista perdió el batollotage por un margen de 2,1 millones de votos, 50,9% a 49,1% frente a Lula. A pesar de que docenas de líderes mundiales reconocieron rápidamente la victoria del candidato del PT, incluido muchos de sus aliados en el gobierno, Jair decidió no pronunciarse ni llamar al ganador.

Llamativo silencio de Bolsonaro: "No quiere ver a nadie"

Esta tarde en una conferencia de prensa se expresó luego de las históricas elecciones, pero no reconoció a Lula como el vencedor. En su discurso comenzó agradeciendo a los votantes, pidiendo que se manifiesten pasivamente y apeló a que él respetará la Constitución:

“Siempre me han tachado de antidemocrático y, a diferencia de mis acusadores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca he hablado de controlar o censurar los medios de comunicación y las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución"