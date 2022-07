Otro ataque ruso con misiles dejó 23 muertos

Al menos 23 personas murieron este jueves en un ataque ruso con misiles en la localidad de Vinnitsia, en el centro de Ucrania, según confirmó el gobernador de la provincia, Serguéi Borzov.

Entre ellas, hay dos menores, y se contó a más de 20 heridos. Según datos preliminares, tres misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas y las explosiones también afectaron a complejos oficiales en la zona y a varios edificios residenciales cercanos.

“¿Qué es esto, sino un acto claro de terrorismo?”, se preguntó el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ante los medios de prensa.

El Gobierno holandés, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Comisión Europea se encuentran reunidos en La Haya en una conferencia para garantizar que los posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos desde la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero no queden impunes.

Tanto Zelenski como Dmitro Kuleba, ministro de Exteriores de Ucrania, pidieron la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión de Rusia a su país.

“El TPI no puede juzgar en estos momentos este crimen [Rusia no es miembro de la corte], pero no pararemos hasta que se haga justicia”, aseguró Kuleba. La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las tropas del Kremlin de la desaparición de civiles ucranios y de su traslado de manera forzosa a Rusia.