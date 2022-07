El Papa sobre su renuncia: "No sería una catástrofe"

Este sábado, el Papa Francisco realizó declaraciones que siembran dudas sobre su posible renuncia. Dijo que su eventual salida del Vaticano "no es una catástrofe" ya que "se puede cambiar de Papa y no es un problema", aunque descartó que esto suceda en el corto plazo.



"No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes", aseguró el Pontífice en conferencia de prensa a bordo del avión papal con los periodistas que lo acompañaron a la gira de seis días por Canadá, donde se ayudó de un bastón para los desplazamientos en espacios cerrados y usó una silla de ruedas para trayectos al aire libre debido a una lesión que arrastra en su rodilla derecha.



"A mi edad y con esta limitación debo ahorrar un poco para servir a la Iglesia o, por el contrario, pensar la posibilidad de hacerme a un lado. No es una catástrofe, se puede cambiar de Papa, no es un problema", enfatizó Jorge Bergoglio, de 85 años.



Para el Papa, ante la hipótesis de una renuncia, "la puerta está abierta, es una de las opciones normales, pero hasta hoy no la he usado". "No he pensado en esta posibilidad. Pero esto no quiere decir que pasado mañana no lo piense. Este viaje fue un poco el test. En este estado no se pueden hacer viajes, hay que cambiar el estilo, quizás pagar las cuentas de los viajes pendientes", reconoció.