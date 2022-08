La fuerte medida que tomó Rusia en el ámbito nuclear

Rusia decidió bloquear un documento de consenso correspondiente a la décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. En ese sentido, y una forma de argumentar dicha decisión, el subdirector de control de armas y no Proliferación del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Igor Vishnevetzky, indicó que el documento final de dicha conferencia no era equilibrado.

Al igual que Rusia, sobre esta cuestión, también emitió un comunicado el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, quien dijo: "Rusia lo hizo para bloquear un lenguaje que se limitaba a reconocer el grave riesgo radiológico de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania, el mismo tipo de desafío que la conferencia está llamada a abordar".

Además de eso, Patel destacó: "La oposición de Rusia, a pesar del abrumador consenso internacional, subraya la necesidad de que los países sigan instando a Rusia a poner fin a su actividad militar".

Según publicó CNN, y que tiene como intérprete a Rusia, es la segunda vez consecutiva que las partes del Tratado de No Proliferación Nuclear no lograron alcanzar un consenso. De ese modo, tampoco pudieron hacerlo en la conferencia de revisión de 2015. En ese sentido, el máximo representante de la ONU, Antonio Guterres, y el jefe de la Diplomacia, Josep Borrell manifestaron su decepción por la decisión tomada.