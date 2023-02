Un candidato paraguayo aseguró que los argentinos "no quieren trabajar"

Un polémico discurso de Santiago Peña- candidato a la presidencia de Paraguay por el Partido Colorado- generó el rechazo del embajador de Argentina en el país, Domingo Peppo.

Es que el aspirante a la máxima autoridad se manifestó duramente contra Argentina para resaltar que es lo que no quiere en su país. Según indicó en un acto de campaña, los argentinos " no quieren trabajar" , caso contrario a los paraguayos, y que para su país quiere un lugar en "donde no haya pobres, no haya gente que no quiera trabajar o que no consiga trabajo".

"Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", expresó primeramente Peña. Minutos más tarde agregó: "Me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires y estuve con el cura de la parroquia, que me decía: 'Los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado' , finalizó.

Domingo Peppo, embajador argentino en Paraguay, salió a reprocharle sus declaraciones vía Twitter: "Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo"

Y continuó: "Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines, todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos. Entre ellos, la gran comunidad paraguaya", añadió.