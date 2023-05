Duro cruce entre Perú y México

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, decidió romper relaciones parcialmente con Perú. Su accionar responde a los cuestionamientos que hay sobre la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, tras la salida de Pedro Castillo el año pasado.

AMLO declaró que Perú “es mucho pueblo para tan poco gobierno”. En respuesta, Boluarte, y parafraseando al propio AMLO, afirmó: "Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano".

Como apoyo a las declaraciones de Boluarte, el Congreso peruano declaró persona non grata a AMLO. La medida responde a los reiterados cuestionamientos de AMLO al gobierno peruano. También a las declaraciones de AMLO sobre cuestiones internas de Perú. Por último, AMLO decidió rehusarse a transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, lo cual terminó por inclinar la balanza para la declaración del Congreso.

"Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa", expuso López Obrador en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional.

"Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario”, fue otra de las frases polémicas del mandatario mexicano.