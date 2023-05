Caso McCann: publicaron las cartas del principal sospechoso

La desaparición de la pequeña Madeleine McCann en 2007 se transformó en uno de los casos más impactantes y que sigue sin resolver. Fue vista por última vez en marzo de ese año en una playa de Algarve, Portugal y hasta ahora nunca más se supo nada.

Sin embargo, en los últimos días, la policía e investigadores privados intensificaron la búsqueda y el caso volvió a estar en las portadas de todos los medios europeos. Cientos de policías comenzaron a recorrer la represa de Barragem do Arade -a unos 50 kilómetros de Praia da Luz-, lugar donde fue secuestrada la niña, buscando rastros de alguna prenda.

En medio del fuerte operativo, la prensa inglesa filtró algunas cartas que escribió Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso. Brueckner está en prisión por haber violado a una mujer de 72 años en el mismo lugar en el que desapareció Madeleine y el apuntado por los fiscales.

El medio Daily Mail publicó este lunes unas cartas escrita por Brueckner, en la que se lo nota desesperado y cuenta detalles sobre el caso. "No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", afirmó.

La carta publicada. Imagen: Daily Mail

"Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia. Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo", escribió Brueckner.

Daily Mail entrevistó a una grafóloga ,Tracey Trussell, y la experta cuenta que la letra de esas cartas es una radiografía de "alguien que quiere controlar y comandar". Además, expresó que la S escrita de esa forma, significa que esa persona "sufre con sentimientos de culpa". Mientras tanto, el operativo sigue en marcha y hay mucha expectativa por uno de los casos más impactantes.