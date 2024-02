En Moscú, Facebook es terrorista: libran orden de arresto

Un tribunal de Moscú libró una orden de arresto contra el vocero del gigante estadounidense Meta, Andy Stone, quien fue acusado de "promover actividades terroristas e incitar a actividades terroristas y extremistas", informó hoy la agencia de noticias rusa Interfax.



Anteriormente, el Comité de Investigación ruso había abierto una investigación contra Stone y otros empleados de Meta, que controla, entre otras redes sociales, Facebook e Instagram, acusándolos de ser corresponsables de incitar a actos de violencia contra ciudadanos rusos.



Stone, en particular, fue acusado, según el propio comité de investigación, de haber "declarado en las redes sociales que Meta había suspendido la prohibición de los llamamientos a la violencia contra los soldados rusos en sus plataformas como forma de expresión política", consignó esta tarde la agencia ANSA.



Las autoridades rusas habían agregado hoy a la lista de delincuentes y "terroristas" a Stone.



En Rusia, Meta está catalogada como una organización "extremista", según datos del Servicio Federal de Vigilancia Financiera de la Federación ruso, conocido como "Rosfinmonitoring", servicio creado por el presidente ruso, Vladimir Putin, en 2001.



El Rosfinmonitoring recopila información sobre transacciones financieras de personas o empresas con el objetivo de combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.



Las personas y organizaciones incluidas en esta lista tienen prohibido comunicarse con los medios de comunicación, publicar información en línea, organizar actos públicos, participar en elecciones y utilizar cualquier servicio financiero que no esté relacionado con el pago de impuestos, salarios y daños y perjuicios.



En noviembre de 2023, un tribunal de Moscú autorizó el arresto de Stone por promover el terrorismo y lo incluyó en la lista de personas buscadas por violar el Código Penal, informó la agencia AFP.



Las autoridades no precisaron las acusaciones contra el director de comunicación de Meta, casa matriz de Facebook y de WhatsApp.



Según el tribunal, a Stone se le imputa la promoción de actividades terroristas en virtud del artículo 205.1 del Código Penal ruso, informó la agencia Sputnik. Las penas previstas en este artículo incluyen hasta la cadena perpetua.