Bukele arrasó y fue reelecto en El Salvador

La elección presidencial de ayer en El Salvador está dando como resultado un abrumador triunfo del presidente Nayib Bukele. Con poco más del 30% de los votos escrutados, Bukele se impondría con más del 85% de los votos sobre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Antes de conocerse los resultados oficiales, Bukele ya se había proclamado ganador de los comicios en la red social X, donde destacó que se trata de un "récord en toda la historia democrática del mundo". "De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea", proclamó el gobernante salvadoreño.

"El récord en toda la historia democrática del mundo... Dios bendiga a El Salvador", publicó Bukele, sin aguardar a que se conocieran datos oficiales del recuento de esta jornada electoral, en la que además de comicios presidenciales, se celebraron elecciones legislativas y municipales.

"Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con más del 85 % de los votos", insistió el mandatario ante centenares de sus seguidores en su discurso de victoria en el Centro Histórico de San Salvador.

Sobre los datos dados por Bukele, el magistrado del TSE Guillermo Wellman dijo la noche del domingo que no son oficiales: "Nosotros somos los que damos los resultados oficiales", indicó a periodistas. "Nosotros vamos a ir dando los resultados oficiales conforme se vaya desarrollando el escrutinio" y "lo que se diga fuera de aquí no es oficial hasta que nosotros no lo aseveramos", agregó.