Petro y López Obrador le respondieron duramente a Milei

En medio de una crisis diplomática y luego que el presidente Javier Milei, volviera a llamar “asesino” a su par colombiano Gustavo Petro, este salió a responderle fuertemente y se sumó a los dichos del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador al acusarlo de "despreciar al pueblo" e intentar "destruir la integración latinoamericana".

“Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado”, comenzó diciendo Petro a través de sus redes sociales y continuó: “Su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir”.

Gracias Andres Manuel @lopezobrador_ creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso… https://t.co/dHOcE19hUC — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2024

Ante los dichos de Milei en una entrevista brindada a la CNN, la Cancillería colombiana solicitó la expulsión del país de los diplomáticos argentinos, que debería concretarse en las siguientes 72 horas.

Pero, ni lerdo ni perezoso, el presidente argentino le contestó a Petro y justificó sus dichos diciendo que lo había comparado con Adolf Hitler.

Pero esta no es la única crisis diplomática que atraviesa Milei, ya que también se cruzó con López Obrador, quien a través de su cuenta de X expresó: "Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto".

Además, dijo que el presidente "desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra', cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia".

Para finalizar, el presidente mexicano, se solidarizó con Petro quien también fue criticado por Milei en la misma entrevista de CNN y que derivó en una crisis diplomática con ese país.